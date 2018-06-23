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Неожиданно: что Кэти Перри подарила Кайли Дженнер?
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Неожиданно: что Кэти Перри подарила Кайли Дженнер? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сегодня Кайли (20) вернулась из Парижа, куда летала со своим парнем Трэвисом Скоттом (27) на показ Louis Vuitton Верджила Абло (38).
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Пришло время возвращаться к семейным обязанностям: разбирать подарки для дочки Сторми. Как оказалось, один из них прислала певица Кэти Перри (33). Она подарила Кайли пару кроссовок и подписала: «Ты будешь звездой детской площадки в этих кроссовках!»
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Кстати, как сообщает DailyMail, эти кроссовки стоят всего 36$ (2 195 рублей). Учитывая, что Кайли одевает Сторми в Fendi и Gucci, подозреваем, что это будет самая дешевая пара обуви в гардеробе малышки.
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Напомним, что Кайли Дженнер родила дочку 1 февраля от бойфренда Трэвиса Скотта. Долгое время звезда тщательно скрывала беременность. После родов она объяснила это тем, что не хотела выставлять напоказ самое сокровенное.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-chto-keti-perri-podarila-kajli-dzhenner/
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Женский форум
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