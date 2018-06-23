Общественники показали, в каких условиях живут в воронежских интернатах

Активисты Общероссийского народного фронта проверили, в каких условиях живут подопечные Павловского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Богучарского психоневрологического интерната.

Интернат в Богучаре нуждается в срочном ремонте, заключили общественники, а в Павловске необходимо построить новый корпус для содержания престарелых и инвалидов.

В Богучарском психоневрологическом интернате живут 60 человек, им от 24 до 90 лет. За ними ухаживает квалицированный и неравнодушный персонал, питание и набор медикаментов не вызвал нареканий, а вот состояние помещений оставляет желать лучшего: старый линолеум, рассохшиеся окна и даже трещины на несущей стене. Также имеющейся площади явно не хватает для комфортной жизни пациентов, кровати стоят настолько плотно, что некуда ставить тумбочки.

Такая же проблема и в Павловском интернате для престарелых и инвалидов. Два корпуса учреждения располагаются в километре друг от друга. Причем, в одном располагается прачечная, в другом — столовая. Работникам приходится постоянно ездить туда-обратно. Поэтому общественники настаивает — Павловскому интернату необходимо построить новые корпуса.

Соответствующие обращения воронежское отделение ОНФ направило в департамент соцзащиты Воронежской области.