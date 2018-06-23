Есть ли в православии пищевые запреты

Христианство, пожалуй, из всех мировых религий самая отдаленная от материального мира и регламентации бытовой жизни. Многие вещи, которые нельзя мусульманам, евреям или индуистам, христианам можно. Однако часто можно услышать, что на самом деле христианам нельзя есть те или иные виды пищи. Разбираемся, что по этому поводу сказано в православном вероучении.

Еда в Евангелие

В целом, христианская религия почти никак не регламентирует пищевое поведение верующего. В нескольких местах Писания мы встречаем указания на то, что Христу абсолютно неважно, что человек ест, ему важна лишь духовная и моральная сторона человека, его мысли, слова и поступки. Господь создал этот мир и всех его существ одинаково прекрасными, поэтому нет никаких «чистых» и «нечистых» видов. В Деяниях святых апостолов мы встречаем вот такой фрагмент, в котором Господь прямо говорит Петру, что тот может угоститься любым животным, при этом указывая, что еврейский закон ему больше соблюдать не стоит:

«Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». (Деян 10:12-15)

Но самым главным фрагментом считаются слова Спасителя: не входящее во уста сквернит человека, но исходящее (Матф. 15, 11). По сути это значит, Богу вообще не имеет никакого значения что человек ест.

В Евангелие есть только один прямой запрет — на пищу, принесенную в жертву языческому божеству. Поедание жертвенной пищи считается тяжелым преступлением, и карается отлучением от церкви до семи лет. Но этот запрет скорее духовный, чем плотский. Ритуальная пища «нечистая» не из-за ее природных свойств, а из-за того метафизического смысла, в который в нее вложен.

При этом некоторые источники говорят, что согласно этому положению, христианин может есть даже мясо исламского жертвоприношения — ведь мусульмане не являются язычниками. Православные священники делать так не рекомендуют, но в целом современная РПЦ разрешает верующему есть все, что не смущает его веру. Поэтому если христианин покупает халяльную колбасу из соображений ее качества, то в этом нет никакого греха.

Решение Собора или Ветхий Завет

Однако на разных этапах развития православия периодически возникали локальные традиции на отказ от той или иной пищи. Как известно, первые христиане соблюдали законы поведения еврейской религии: делали детям обрезание, соблюдали кашрут, посвящали Богу субботу.

Но когда в христианскую общину начали приходить неевреи, лидерам новой религии пришлось решать, насколько применимы к ним еврейские законы, которые для представителя другого народа очень сложны и непонятны. Именно вопрос о том, какие иудейские законы перешли в христианство, а какие нет, были главной темой обсуждения на первом Соборе христианской церкви — Иерусалимском, который прошел в 49 году.

Было решено, что христиане не обязаны соблюдать почти все еврейские законы, в том числе им можно есть свинину, морепродукты, и далее по списку. Поэтому любые утверждения, которые сегодня можно встретить в Интернете, о том, что настоящий христианин свинину есть не должен — не просто ложь, а отрицание авторитета Святой Соборной апостольской Церкви, которой принадлежит последнее слово в решении таких противоречий вероучения.

Тем Собором был оставлен лишь запрет на удавленину — задушенное животное, мертвечину — животное, умершего своей смертью, и звероядину — животное, убитого хищником. Еще христианину было запрещено есть кровь. Кстати, этот запрет христиане нарушают чаще всего — здесь можно вспомнить и польские, белорусские и испанские кровяные колбасы и финские кровяные блинчики.

Кто спорит с апостолами

Евангелие не содержит пищевых запретов — зато их очень много в Ветхом Завете, который считается таким же каноническим и священным текстом. Любой верующий, читающий священную книгу, обращает на это внимание. Решение Собора считается прояснением высшей инстанции, тем более, что в нем участвовали апостолы. Поэтому уже через 16 лет после возникновения христианства этот вопрос был окончательно решен.

Тем не менее, в христианстве не раз возникали идеи о более строгом регламентировании питания в стиле ветхозаветных правил. И в древности, и в Средневековье, многие религиозные авторитеты соблюдали разные постоянные посты, и тем самым подавали пример верующим. Наиболее религиозные люди часто отказывались от мяса, молочных продуктов и переходили на, говоря современным языком, веганскую диету. Но если верующий хотел совершить лишь небольшой подвиг веры в вопросах потребления, он первым делом отказывался от той пищи, что запрещена Ветхим Заветом. По умолчанию она считалась «более нечистой», чем остальная. Получалось, что в неявной, рекомендательной форме кашрут книги Левита присутствовал в народном христианстве.

Эту традицию сложно изучить в том виде, в каком она существовала в православии до реформы Никона, но мы в явной форме обнаруживаем ее формы у старообрядцев. Не все, но очень многие из них живут диетой, очень близкой к иудейскому кашруту: едят только парнокопытных животных и чешуйчатых рыб, никаких кроликов или раков.