Почему люди додумывают за других

Помните, в детстве была игра «глухой телефон»: дети садились в ряд, и слово ведущего передавали от одного к другому. И мы всегда удивлялись, почему же до последнего человека доходило совершенно другое слово. Может быть, у кого-то проблемы со слухом, или кто-то не может четко произнести загаданное слово? Вполне возможно. И вот все мы уже давно выросли, но играть в «глухой телефон» не перестали.

Помехи коммуникации

Каждый из нас интерпретирует полученную информацию по-своему. Дело в том, что мы не просто воспринимаем поток информации, мы ее пропускаем через свой опыт. Например, молодой человек говорит, что он еще не готов к серьезным отношениям, а его девушка слышит от него, что он хочет с ней расстаться. Но на самом деле для него серьезные отношения — это семья, совместное имущество и встреча старости, а для девушки — просто быть вместе и любить друг друга. Они по-разному видят одну и ту же ситуацию, потому что воспитывались в разных условиях, в них вкладывались разные установки.

Фильтр

В нашем сознании есть «фильтр», который отсеивает информацию, которая противоречит нашим взглядам. Иногда он может играть с нами злую шутку. Типичный пример — молодая пара, в которой молодой человек является абьюзером: он контролирует каждый шаг своей девушки, не пускает ее никуда и постоянно что-то запрещает делать. А девушка считает, что бесконечно в него влюблена и все его ограничения — проявление любви, она хочет в это верить, хотя в действительности все совершенно не так.

Мы не хотим слушать

70% нашего времени (без учета сна) мы проводим в вербальном общении. Мы вступаем в коммуникацию, порой даже не замечая этого. Общение может случаться не только посредством слов, но и жестов. Случайное пересечение взглядов в метро — тоже общение. И такая регулярная коммуникация выматывает. Концентрация внимания снижается, и мы можем упускать какие-то детали из разговора и воспринимать ее не так.

Эмоции

Общение осуществляется посредством языка. Язык — это инструмент, набор знаков и символов, который помогает людям общаться между собой. Но язык не лишен эмоций, иногда они не просто вмешиваются в разговор, а захватывают его. Такое можно видеть на примере ссоры, когда негативные эмоции берут верх и так переиначивают воспринятую информацию, что теряется изначальная мысль.

Додумывание

Мы все очень любим додумывать за других. Вместо того чтобы расспросить и прояснить ситуацию, мы начинаем включать свою собственную фантазию, строить предположения и уходить от имеющихся фактов. За этим могут стоять различные страхи, неуверенность в себе и многие другие проблемы. Мне приходилось часто наблюдать, как девушки додумывали за молодых людей: «нет, такие как я, ему не нравятся, его бывшая девушка в сотню раз красивее меня, он на меня даже не посмотрит», но ведь невозможно знать такую информацию за другого человека, может быть, все совсем не так. Собственный страх быть отвергнутой или какой-то комплекс заставляет девушку считать, что от такого парня ей никогда не дождаться внимания, хотя он уже неплохо с ней общается.

В общении участвуют как минимум двое, и слушать надо уметь. Раз мы не можем в полной мере понять человека, то мы можем хотя бы попытаться приблизиться с помощью вопросов. Активное слушание помогает нам прояснить какие-то моменты, развернуть повествование, выудить важные детали. Надо от слов перейти к смысловому содержанию.

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