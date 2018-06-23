Способы удаления камня и налета со стенок унитаза

Санузел — одно из самых посещаемых мест в городской квартире. Каждый новый день любой член семьи, вне зависимости от его возраста и пола, начинает и завершает именно там. Очень важно содержать это помещение в чистоте: ведь, помимо эстетики, из-за повышенной влажности возникает риск появления и распространения болезнетворных бактерий и грибков, которые будут негативно воздействовать на здоровье людей. К сожалению, как бы добросовестно вы ни подходили к профилактической чистке сантехники, со временем на стенках унитаза и под его ободком появляется налет из мочевых камней и известки. Сегодня мы поговорим о том, какими способами возможно бороться с загрязнениями подобного рода.

Для качественной очистки сантехники нужно иметь некоторое представление о том, почему на ней образуются те или иные отложения. Известковый налет появляется из-за того, что в любой воде содержатся определенные примеси и минералы, которые неизбежно оседают на стенках унитаза в процессе смыва воды. Если ситуацию запустить, то она может привести к глобальной непроходимости отверстий, подающих воду для слива. Наличие мочевого камня свидетельствует о недостаточно качественном смыве воды после отправления естественных нужд. Сначала на стенках сантехники образуется налет и неприглядные разводы, которые в последствии трансформируются в камни. Наилучший способ борьбы с ними — это профилактика. Но иногда обстоятельства оказываются сильнее наших желаний и намерений: например, если вы были вынуждены поменять квартиру, и в наследство вам достался чрезвычайно грязный унитаз, то волей-неволей придется его заменить или заняться серьезной чисткой. В любом случае, важно, чтобы посещение санузла было комфортным для жильцов квартиры и их гостей.

Существует две основные группы методов очистки сантехники:

— народные методы;

— методы с применением химических веществ.

Следует отметить, что, вне зависимости от того, будете ли вы пользоваться исконными народными или современными химическими средствами, нужно обязательно позаботиться о собственной безопасности. Органы дыхания успешно защитит респиратор, а кожу рук — резиновые перчатки. Также внимательно следите за тем, чтобы случайные брызги не попали в глаза.

Народные методы хороши тем, что проверены годами, основаны на опыте миллионов хозяек, и являются весьма доступными в финансовом плане. Здесь существует широкий спектр простых бытовых веществ, которые помогут справиться с появившимися образованиями. Рассмотрим наиболее распространенные народные методы очистки сантехники подробнее.

Лимонная кислота за несколько применений поможет полностью разрушить камень и вернуть унитазу первозданный вид. Для этого потребуется взять несколько пакетиков данного вещества и нанести на места появления налета. Чем сильнее налет, тем больше кислоты понадобится. Унитазом нельзя будет пользоваться в течение 8-12 часов, поэтому лучше всего проводить работу ночью. Налет и камень должны успешно раствориться за данный промежуток времени. При необходимости процедуру можно повторить два или три раза.

Сода пищевая тоже считается весьма эффективным средством в борьбе с известковым налетом и камнем. Применяют ее также, как и лимонную кислоту — то есть, обильно посыпают имеющиеся загрязнения и оставляют на ночь. Утром при помощи ершика следует налет убирают; если остались следы, то действия повторяют на следующую ночь. Чтобы добиться большей эффективности за одно применение, соду можно смешать с любым имеющимся в наличии чистящим средством.

Щавелевая кислота (техническая) в виде мелких бесцветных кристаллов засыпается за обод унитаза, оставляется на некоторое время, после чего снимается поролоновой губкой. Кристаллы можно наносить как в сухом, так и в «смешанном» виде (они разводятся водой или спиртом).

Столовый уксус требует от хозяев больших усилий во время его использования, чем иные средства. Сначала нужно будет откачать воду из унитаза, затем ветошью насухо протереть внутреннюю поверхность, после чего взять салфетку или тряпку, обильно «окунуть» ее в уксус и приложить к месту образования налета или камня. По истечении 3-5 часов при помощи пластикового скребка налет снимается. Операция повторяется при необходимости.

В случае образования больших и старых камней для большей эффективности имеет смысл воспользоваться специальным раствором, состоящим из смеси 200 гр. уксуса и одной столовой ложки соли, который нагревают до 50 градусов. Еще один вид раствора — смесь уксуса и йода в пропорции 1: 1.

Сильногазированные напитки давно зарекомендовали себя в качестве отличных средств для удаления налета. При этом они не требуют специальных умений: достаточно взять 2-3 литра напитка, вылить в унитаз и оставить на ночь. Утром их достаточно просто смыть водой.

Специальные химические средства являются высокоэффективными в борьбе за чистоту и порядок, но требуют от хозяев предварительного тщательного изучения инструкции по их применению. Особое внимание при покупке данных растворов должны обращать владельцы квартир, в которых установлены пластиковые трубы — они могут просто-напросто раствориться под воздействием тех или иных кислот. Вы можете воспользоваться раствором соляной (33%) или ортофосфорной кислоты (5-7%), хлором, жидким аккумуляторным электролитом. Но гораздо безопаснее будет приобрести уже готовые средства, специально разработанные для борьбы с застарелыми отложениями: это может быть жидкий гель, крем, раствор. Иногда неплохо на налет действуют абразивные порошки или же специальные таблетки для бачка, которые к тому же являются отличным профилактическим средством.