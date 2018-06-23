Шон Мендес рассказал о коллаборации с BTS

Еще месяц назад BTS намекнули на возможное сотрудничество с Шоном Мендесом (Shawn), творчество которого парни очень любят и уважают. С тех пор в сети не появлялось никаких новостей о совместной работе.

Но вот наконец Шон решил поделиться всеми подробностями в своем интервью:

«Они безумно занятые люди, поэтому их часть текста еще не готова. Но я вам обещаю, что это случится в ближайшее время. Мы еще не встречались лично и обсуждали будущий трек исключительно в социальных сетях, поэтому всё так затягивается. Но мы обещаем, что поработаем вместе. Ждите чего-то крутого!»

Чувствуем, что это и правда будет бомба. Стоит только послушать, как перепевали трек Шона «In».