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Swatch представил новые часы Skin Irony
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Swatch представил новые часы Skin Irony 

The Challenger 35 минут назад
Фото: The Challenger
Skin Irony — первая стальная версия самых тонких часов Swatch: толщина их корпуса всего 5,8 мм. Новая модель сочетает изящные классические формы, ультрасовременные контрасты и сияющие отблески материалов.
Карло Джорданетти
креативный директор Swatch — Мы создали новый эталон стиля. Skin Irony — олицетворение духа нового поколения, утончённый и изысканный дизайн. Это способ эффектно подчеркнуть собственный вкус и индивидуальность. Фото: Swatch Презентация проходила в виде перформанса: гости по одному попадали в огромный куб, где участвовали в диалоге о времени. В полной темноте каждый желающий мог потрогать фактуры материалов, с использованием которых были созданы восемь моделей часов Skin Irony.
По словам команды Swatch, «через чувственный опыт метафорического диалога со временем, созданного совместно с режиссёром Юрием Квятковским, [они] хотели показать, что Skin Irony — это не только зрительный, но и тактильный восторг». Статьи по теме TAG Heuer представил модель часов Formula 1 Edition Spéciale Gulf Certina представила новые часы DS Action Diver Sea Turtle Conservancy Special Edition TAG Heuer перевыпустил легендарный автомобильный хронограф Carrera Heuer Технология GymKit, синхронизирующая тренировки на тренажёрах с Apple Watch, стала доступна в России
Запись «Swatch представил новые часы Skin Irony» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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