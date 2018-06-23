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«Не переживайте за мои ровные, тоненькие ножки»: Мария Погребняк ответила хейтерам
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«Не переживайте за мои ровные, тоненькие ножки»: Мария Погребняк ответила хейтерам 

Passion.ru 16 минут назад
Фото: Passion.ru
Супруга Павла Погребняка гордится своим телом.
Интернет-пользователи не раз обвиняли 29-летнюю Марию Погребняк в анорексии. Жена футболиста Павла Погребняка и мама троих детей опровергает подобные домыслы и гордится своей фигурой, к которой, по ее признанию, шла всю жизнь: «Не переживайте за мои ножки😂 я о них мечтала всю жизнь! Сколько было вложено сил в эти ровные, тоненькие ножки🙈 после родов я не вылезала из зала, полностью отказалась от сладкого и мучного, только овощи и отварной белок🤗 Сейчас я довольна своим телом».
Однако эта запись вновь спровоцировала волну негативных комментариев: «Супер конечно) только жизнь одна и очень быстро проходит, стоит ли так обламываться считая калории! Наверное живёт человечек исключительно для Инстаграмм», «Господи, ну сколько можно? Достала уже про свою худобу! Нормальная ты, чё сама акцентруешь лишний раз внимание на этом? Хайпа хочется?», «Ножки красивые у Ани Седоковой, Ани Лорак. А у вас палки, извините», «Вроде худая! Но не красиво! Даже и незнаю в чем тут дело..», «В зале мышцы появляются, а ты без них!», «Это сложно назвать ногами… палки неестественные».
А вам нравится, как выглядит Мария Погребняк?
Фото: instagram
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