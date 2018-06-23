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Костромичей прокляли из-за нападений на статую ювелира
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Костромичей прокляли из-за нападений на статую ювелира 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромских вандалов, которые несколько раз воровали кольцо у скульптуры ювелира на улице Советской, ждет проклятие, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом рассказали источники, близкие к владельцам монумента.
Дело в том, что ювелира лепили с реально существующего мастера, который жил в прошлом. А его сопровождала странная легенда. Согласно ей, те, кто прикоснётся к кольцу ювелира, получат все, что пожелают. Невеста — любовь, бедняк — еду, больной — здоровье. И только воры, которые покушаются на кольцо ювелира, обретут неудачи и лишатся всего.
Как рассказали знатоки этой легенды, все это реально сбывалось, когда речь шла об обидчиках реального ювелира.
Поэтому, считают люди, тех, кто обижает статую ювелира, тоже не ждет ничего хорошего.
Тем не менее, владельцы памятника надеются не только на проклятие. Как мы уже рассказывали, в ближайшее время руку ювелира переделают так, чтобы оторвать кольцо было нельзя.
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Женский форум
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