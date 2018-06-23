Брак между двоюродными родственниками: почему он не запрещен

Почему исчезли такие известные королевские династии, как Габсбурги или Бурбоны? Любой, кто хоть мало-мальски интересовался данной темой, без запинки ответит: из-за кровного смешения браков в течение столетий, что привело к вырождению рода — многие потомки известных монарших фамилий рождались олигофренами. Так, сын Филиппа II (Габсбурга) и Марии Португальской, которая была его кузиной, родился с физическими и психическими отклонениями. Тем не менее кровные браки между королевскими семьями были обычным делом, так как заключались они в подавляющем большинстве исходя из политических соображений. Посредством таких браков останавливались (а иногда, наоборот, начинались) кровопролитные войны, перекраивались территории, подписывались долгосрочные мирные договоры, устанавливались взаимовыгодные торговые, военные, экономические сотрудничества. Одним словом, попасть в королевскую семью «человеку с другой кровью» было нереально. За века все монаршие семьи Европы стали близки друг другу, так что заключить брак с неродственником стало невозможным. В королевских покоях все чаще стали появляться дети с различного рода патологиями. [С-BLOCK]

Наблюдение за семейной жизнью монархов и побудило многие страны законодательно запретить родственные браки. И если, к примеру, в России сегодня запрещены браки только между прямыми родственниками: родными сестрами и братьями, родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками, то двоюродные и троюродные допустимы. Хотя ученые до сих спорят по поводу того, насколько они безопасны для будущих поколений. Особенно, когда речь заходит о двоюродном родстве молодых. В качестве аргумента «против» приводятся все те же Габсбурги и Бурбоны.

Между тем, в свете последних исследований ученых этот аргумент становится все менее убедительным. Так, американцы (к слову, в США в некоторых штатах запрещены браки даже между двоюродными родственниками) установили, что процент генетической патологии у детей, рожденных от кузена и кузины, составляет 1,7%. Но это ненамного превышает показатель возможной патологии у детей, рожденных в неродственных браках. И этот же показатель возрастает многократно, когда речь идет о детях, рожденных в семьях алкоголиков или от родителей, чей возраст перевалил за 40-летнюю отметку. [С-BLOCK]

Если внимательнее присмотреться к бракам известных в истории людей, то эти цифры вполне себя оправдывают. Так, женившийся на своей двоюродной сестре ученый-естествоиспытатель Чарльз Дарвин имел 10 детей. Трое из них умерли, так как были крайне слабы. Остальные дети основоположника теории эволюции были достаточно успешны в жизни.

Шестерых детей родила президенту США Франклину Рузвельту его жена–родственница Элеонор Рузвельт. Ни о каких патологиях у детей речь не заходила. [С-BLOCK]

В Японии сегодня официально разрешены браки между двоюродными родственниками. В отдельных префектурах процент таких браков доходит до 10. Допускаются браки, к примеру, между дядей и племянницей в некоторых кастах Индии, во многих азиатских странах. По последним данным, процент браков между троюродными и двоюродными родственниками растет в Узбекистане и Азербайджане. В этих странах предпочтение родственным бракам отдается часто с целью избежать жестокого обращения с женщиной. Генетики отмечают в Азербайджане рост больных гемофилией и связывают это именно с ростом числа такого рода бракосочетаний.

Однако ученые предостерегают от столь поспешных выводов. По мнению профессора Массачусетского университета Хеймиш Спенсера, нет на сегодня исследований, которые абсолютно точно доказывают, что именно родственные браки приводят к патологиям детей. Да, в странах третьего мира, где самое большое число смешанных браков, в отдельных случаях до 80 процентов детей рождаются с теми или иными отклонениями. Но в этих странах плохая экология, низкий уровень жизни, порой доходящий до крайнего обнищания, очень низкий уровень медицинского обслуживания (случается, оно вообще отсутствует) — и какой из этих факторов (не исключено, что все вместе) влияет на здоровье младенцев, сказать трудно. [С-BLOCK]

А как же Габсбурги и Бурбоны? Вряд ли королевские семьи страдали от нищеты и отсутствия медицинского обслуживания. Ученые–генетики сразу нескольких стран пришли к выводу, что дело здесь в генах той или иной наследственной болезни — Дауна, гемофилии, слабоумия, которые в пределах одной семьи кочуют от отца к сыну, от матери к дочери. В родственных браках вероятность «встречи» патологических генов возрастает. К примеру, возможность рождения ребенка с отклонениями в обычных браках не превышает четырех процентов, а в родственных возрастает в пять раз. Но это в основном относится к постоянным заключаемым бракам в пределах одной семьи. А такого сейчас практически не бывает. Что же касается разовых браков между двоюродными родственниками, то современные исследователи–генетики никакой проблемы здесь не видят. У ученых даже есть понятие «коэффициент инбридинга», который определяет степень родства. Так, в случае с родным дядей и племянницей он составляет 1/8, у двоюродных это будет уже 1/16, троюродных –1/32, у родственников в четвертом поколении — 1/64 и так далее. Чем выше цифра, тем дальше родство. [С-BLOCK]

В США даже возникло целое движение, защищающее права некровных родственников (а к таковым относятся и двоюродные) на заключение брака. Не препятствует регистрации двоюродных родственников католическая и протестантская церкви. В православной церкви официально разрешено венчать только троюродных. А двоюродных, как говорят, — в зависимости от сговорчивости священника конкретного храма. Допускают подобные браки ислам и иудаизм. Кстати, раввин Адин Штайнзальц, отвечая на вопросы прихожанина синагоги относительно браков с кузенами, поясняет, что, если бы была стопроцентная уверенность в отсутствии мутировавших ущербных генов, разрешение на брак давалось бы с легкостью.