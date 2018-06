Знакомятся с родственниками? Ник Джонас и Приянка Чопра на свидании в Индии!

Роман Ника Джонаса (25) и Приянки Чопра (35) развивается стремительно! Недавно Ник познакомил девушку со своей семьей: пару заметили в аэропорту Нью-Йорка, откуда они улетели в Атлантик-Сити на свадьбу сестры певца Рэйчел Тамбурелли. Там была и вся семья Джонаса.

А теперь пришла очередь Ника знакомиться с родственниками Приянки! Вчера пару заметили в Мумбаи. Justajared сообщает, что там находилась вся семья актрисы. Интересно, как прошло знакомство с Ником?

Кстати, сегодня Ник даже выставил очень милое видео с Приянкой в Stories. Только парни с серьезными намерениями могут себе такое позволить!

Nick posted INSTAGRAM Story #priyankachopra #nickjonas ❤@priyankachopra @nickjonas

Напомним, впервые о романе Джонаса и Чопра заговорили в конце мая, когда парочку все чаще стали замечать вместе. Теперь они постоянно ходят на свидания и комментируют друг другу фото в Instagram.

