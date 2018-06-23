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Знакомятся с родственниками? Ник Джонас и Приянка Чопра на свидании в Индии!
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Знакомятся с родственниками? Ник Джонас и Приянка Чопра на свидании в Индии! 

Peopletalk 56 минут назад
Фото: Peopletalk
Роман Ника Джонаса (25) и Приянки Чопра (35) развивается стремительно! Недавно Ник познакомил девушку со своей семьей: пару заметили в аэропорту Нью-Йорка, откуда они улетели в Атлантик-Сити на свадьбу сестры певца Рэйчел Тамбурелли. Там была и вся семья Джонаса.
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А теперь пришла очередь Ника знакомиться с родственниками Приянки! Вчера пару заметили в Мумбаи. Justajared сообщает, что там находилась вся семья актрисы. Интересно, как прошло знакомство с Ником?
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Кстати, сегодня Ник даже выставил очень милое видео с Приянкой в Stories. Только парни с серьезными намерениями могут себе такое позволить!
Nick posted INSTAGRAM Story #priyankachopra #nickjonas ❤@priyankachopra @nickjonas
A post shared by Priyanka❤Nick Jonas (@priyankanickj) on  Jun 22, 2018 at 8:27pm PDT  Напомним, впервые о романе Джонаса и Чопра заговорили в конце мая, когда парочку все чаще стали замечать вместе. Теперь они постоянно ходят на свидания и комментируют друг другу фото в Instagram.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/znakomyatsya-s-rodstvennikami-nik-dzhonas-i-priyanka-chopra-na-svidanii-v-indii/
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