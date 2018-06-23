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Ким Кардашьян вернулась в Париж после скандального ограбления
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Ким Кардашьян вернулась в Париж после скандального ограбления 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда реалити шоу снова оказалась в городе влюбленных по прошествии полутора лет с момента вооруженного ограбления в одном из отелей столицы Франции.
37-летнюю Ким сфотографировали в Париже вместе с супругом Канье Уэстом, сестрой Кайли Дженнер и бойфрендом последней, Трэвисом Скоттом. В сопровождении родственников Ким посетила шоу одного из своих любимых дизайнеров в рамках Недели Моды 2019. Для этого мероприятия девушка выбрала голубое платье-рубашку и большие солнечные очки. Черные волосы Ким, завитые волнами, были распущены.
Звезда реалити сама сообщила поклонникам о прибытии в Париж, опубликовав в Инстаграм снимки стола с круассанами и Эйфелевой башни. В октябре 2016 года 5 грабителей ворвались в номер отеля, где находилась знаменитость. Негодяи связали Ким, заткнули рот кляпом и ограбили под дулом пистолета. Преступники поживились двумя телефонами и бижутерией на 11 миллионов долларов, включая кольцо за 4,9 миллиона.
Сама звезда осталась невредимой, но испытала сильное потрясение. После этого происшествия девушка не собиралась возвращаться в Париж раньше, чем через 5-10 лет. Неизвестно, взяла ли Ким свою 5-летнюю дочь Норт, 2-летнего сына Сейнта и 5-месячную малышку Чикаго в поездку за границу.
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