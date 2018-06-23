Родовые имена у русских: чем они отличались от крестильных имён

В давние времена каждый человек при рождении получал наследственное имя, свидетельствовавшее о его родовой принадлежности и указывавшее на общего предка, от которого пошли семейные ответвления.

Это родовое имя было частью полного именования, цепочка которого порой достигала десятка имён, поскольку в старину бережно передавали из поколения в поколение историю дедов и помнили, как их звали вплоть до седьмого колена.

Самым элементарным и архаичным родовым именем считалось отчество, которое с течением времени дополнилось фамилией, произошедшей от имени или прозвища наиболее знаменитого представителя родословной.

У крестьян и у князей

Родовые имена крестьянской социальной группы возникали от имён родственников, места проживания, рода занятия человека, его внешних данных и даже от бытовых и погодных условий, при которых он появился на свет.

Большой пласт родовых имён произошёл от прозвищ, которые приклеивались ко всем потомкам семьи. Так среди дворян XVI века появились экзотические родословные Кобыла, Кошка, Лопата, Редька, Козел, Зверь, Корова, Дятел, Капуста, Трава.

Родовые имена князей имели более сакральное значение, в дохристианскую эпоху они обожествлялись и наделялись сверхъестественными защитными функциями, поскольку бытовало мнение, что дух пращура носившего это имя становился невидимым покровителем малыша. Считалось, что входившие в избранный фонд языческого родового именослова мужские имена обладали особой энергетикой и несли на себе отпечаток судьбы и характера предка, а значит, называя ребёнка одним из этих имён, родители как бы определяли его участь.

Выбирая родовое имя князю, родители определяли его место в династии, актуализировали историю родословной и панировали его будущее.

Нарекая новорождённого именем сильного и уважаемого в обществе предка, они как бы заочно переносили любовь социума к новому члену рода, от которого люди ждали такого же благополучного правления, как от тёзки.

Веря в реинкарнацию через общее династическое имя, князья по языческому поверью никогда не называли детей родовым именем живого прямого предка, то есть сына нельзя было именовать в честь здравствующего отца или деда.

Крестильные имена

После принятия Русью христианства в 988 году родовые языческие имена, например Мстислав, Всеволод, Изяслав, Владимир, Святополк, Ростислав, Ярослав, Ярополк постепенно стали заменяться христианскими или крестильными, в большинстве своём греко-византийскими именами, такими как Иван, Дмитрий, Фёдор, Василий, Андрей.

Первоначально княжичу в дополнение к родовому давали имя, которое он получал на восьмой день жизни, когда совершался обряд крещения. Обычно младенца нарекали именем христианского святого, чье чествование приходилось на дату рождения малыша. До ХVII века крестильное имя княжича зачастую держалось в тайне, чтобы нечистая сила не могла навредить ребёнку.

Так каждый княжич становился обладателем сразу двух имён: языческого родового и крестильного личного, первым он пользовался в общественной жизни, а на второе окликался в семье. Но спустя поколение крестильным именем называли какого-нибудь потомка, оно начинало обрастать авторитетом, историей и постепенно переходило в разряд родового.

Быстрое распространение крестильных имён связано еще и с тем, что при его присвоении не существовало запрета на повторение имён живых предков, то есть при жизни отца или деда их имена могли достаться сыну или внуку.

С течением времени языческие родовые имена почти полностью вытеснялись из династического именослова, уступив место крестильным, из которых в ХVI веке начали складываться первые русские фамилии.

Родовые имена Рюриковичей

Весьма ограниченным был сонм родовых имён династии Рюриковичей, поскольку не все элементы, как языческого, так и христианского именослова подходили для наречения новорождённых потомков. Представители первого русского правящего рода на протяжении 600 лет старались не предавать забвению имена умерших предков и с помощью консервативных антропонимов легитимизовали власть. У Рюриковичей существовал собственный запас родовых имён, которыми нельзя было пользоваться людям, не принадлежавшим к их династии, поскольку они имели непосредственную ссылку на царского предка. В большинстве своём родовые имена доставались новорождённым от умерших прадедов, но «поздние» Рюриковичи пренебрегали этим правилом, именно поэтому Иван Калита , назвал одного из своих наследников Иваном, и это не единичный пример.

Желая провести различия между детьми, рождёнными от разных жён, князья часто прибегали к такому способу наречения, при котором чадам от одной супруги давались исключительно языческие, а от другой крестильные имена. Так поступил Владимир Мономах, чье имя с XIII века вошло в христианский именослов.

Родовые имена Романовых

Родовые имена династии Романовых условно можно разделить на «допетровские» и «послепетровские», использование которых на первом этапе её 300-летнего правления должно было показать преемственность власти от Рюриковичей, а позже демонстрировать её самостоятельность.

Романовы при наречении ребёнка крайне редко прибегали к святцам, предпочитая называть его именем наиболее выгодным по династическим соображениям.

Императоры, при всей их благосклонности к культу предков, вычеркивали из именослова антропоним неудачливого или трагического исторического пращура, именно поэтому после смерти Петра III и Павла I их имена практически исчезли с династического небосклона Романовых.

Существенное обновление родовых имён императорской семьи происходит во время правления Екатерины Великой.

Распространённой чертой дома Романовых был обычай называть сыновей теми же именами и в той же последовательности, что и их отцы. Так в генеалогическом древе императорской семьи после Николая I сложилась ситуация, когда в четырех ветвях рода на протяжении трех поколений имелись линии из трех идентичных имен: Александр, Константин, Николай и Михаил.