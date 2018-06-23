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Медики Самары напоминают о важности соблюдения правил для сохранения здоровья в жаркие дни
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Медики Самары напоминают о важности соблюдения правил для сохранения здоровья в жаркие дни 

Волга Ньюс 1 час назад
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30°C и более может ухудшаться общее самочувствие, появляться слабость, чувство дурноты, снижение работоспособности, резко возрастает вероятность тепловых ударов. Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.
Медики напоминают о важности соблюдения простых правил для сохранения здоровья в жаркие дни. Перед выходом на улицу, поездкой на стадион «Самара Арена» или Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева ознакомьтесь с памяткой:
Как уберечь себя от перегрева? ✓Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь. Помните, что жажда может не ощущаться, это особенно характерно в начале перегревания. Тем не менее, воду все равно необходимо употреблять малыми порциями. ✓ Перед выходом из дома продумайте свою одежду. Она должна быть легкой, свободного кроя, из натуральных тканей, желательно светлых цветов. ✓Перед выходом на улицу на открытые участки тела важно нанести солнцезащитный крем с показателем SPF не менее 30-50. ✓Находясь на улице, обязательно необходимо использовать головные уборы, лучше белого цвета. ✓При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) после длительного нахождения на солнце необходимо как можно быстрее переместиться в прохладное помещение и обратиться к медикам. Ограничьте количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов, острых приправ. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли. ✓Не следует злоупотреблять мороженым.
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