Вирусная фотография с малолетней мигранткой оказалась ложью

Популярная фотография с ревущей малышкой, которую скоро заберут от матери, была признана «фейком». Крупнейшие амерканские и мировые СМИ опубликовали это скандальное фото — но всё оказалось не совсем так, как описывали журналисты, сообщает «TJournal».

Оригинальное фото: John Moore / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

"Time" опубликовал изображение на первой странице нового выпуска 21 июня. Оно представляет собой коллаж из фотографии президента США Дональда Трампа , равнодушно смотрящего на плачущую девочку из Гондураса, которую якобы разлучили с родителями при переходе государственной границы.

Фото: Time

Таким образом издание отреагировало на жаркие политические дебаты, которые разгорелись в стране по вопросу о контроле над нелегальной миграцией.

Жёсткая политика администрации Трампа в этом отношении вызывает много недовольства у рядовых американцев: только за последние месяцы пограничники разделили около двух тысяч детей с их родителями, не имеющими американского гражданства или документов для въезда в страну.

После давления общества, вызванное в том числе фотографией "Times" , Трамп был вынужден отказаться от подобной практики и приказал содержать детей вместе с родителями в специализированных центрах.

Однако вскоре выяснилось, что плачущий ребёнок на обложке никогда не был разлучён с семьёй — девочка осталась вместе с матерью в миграционном центре в Техасе.

Белый дом сразу же раскритиковал журнал за использование ребёнка с собственных политических целях. Журналисты были вынуждены скорректировать статью об инциденте, добавив пояснение о том, что «оригинальная фотография и история исказили правду».

После опубликования фото и истории в журнале «Time», многие мировые издания, включая и нас, пересказали эту неправдивую историю. Читайте: Малыши-нелегалы вызвали в США политический кризис