Вирусная фотография с малолетней мигранткой оказалась ложью 

Популярная фотография с ревущей малышкой, которую скоро заберут от матери, была признана «фейком». Крупнейшие амерканские и мировые СМИ опубликовали это скандальное фото — но всё оказалось не совсем так, как описывали журналисты, сообщает «TJournal».
Оригинальное фото: John Moore / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
"Time" опубликовал изображение на первой странице нового выпуска 21 июня. Оно представляет собой коллаж из фотографии президента США Дональда Трампа, равнодушно смотрящего на плачущую девочку из Гондураса, которую якобы разлучили с родителями при переходе государственной границы.
Фото: Time
Таким образом издание отреагировало на жаркие политические дебаты, которые разгорелись в стране по вопросу о контроле над нелегальной миграцией.
Жёсткая политика администрации Трампа в этом отношении вызывает много недовольства у рядовых американцев: только за последние месяцы пограничники разделили около двух тысяч детей с их родителями, не имеющими американского гражданства или документов для въезда в страну.
После давления общества, вызванное в том числе фотографией "Times", Трамп был вынужден отказаться от подобной практики и приказал содержать детей вместе с родителями в специализированных центрах.
Однако вскоре выяснилось, что плачущий ребёнок на обложке никогда не был разлучён с семьёй — девочка осталась вместе с матерью в миграционном центре в Техасе.
Белый дом сразу же раскритиковал журнал за использование ребёнка с собственных политических целях. Журналисты были вынуждены скорректировать статью об инциденте, добавив пояснение о том, что «оригинальная фотография и история исказили правду».
После опубликования фото и истории в журнале «Time», многие мировые издания, включая и нас, пересказали эту неправдивую историю. Читайте: Малыши-нелегалы вызвали в США политический кризис