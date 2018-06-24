Исполняем мечты: единственная выпускница деревни Ермаково увидела «Алые паруса»

Виктория Соколова — единственная выпускница своей школы в деревне Ермаково Ярославской области. Она уже сдала на отлично ЕГЭ по русскому языку и математике, ждет результатов теста по правоведению. Но 23 июня она впервые не думала об экзаменах. Девушка вместе с мамой приехала в Санкт-Петербург, чтобы исполнить свою мечту — увидеть корабль с алыми парусами, проплывающий по Неве.

Поездка в Северную столицу для Виктории — единственная возможность провести школьный выпускной в кругу сверстников. В родной деревне праздновать не с кем. Последний год она училась в одном кабинете с подругой, тоже Викой. Вот только одноклассницей тезку назвать нельзя — та закончила только десятый класс. Для удобства некоторые уроки объединяли, однако программа у учениц была разной.

Мама Виктории, Светлана, вспоминает: когда ее дочь осталась одна в классе и тоже решила, вслед за друзьями, покинуть школу, ее с трудом удалось уговорить этого не делать. Как никак — индивидуальные занятия. И Виктория согласилась. На судьбу единственная в 2018 году выпускница в своей школе никогда не жаловалась. Однако признается, учиться последний год без одноклассников было непросто.

Чтобы помочь Виктории забыть грустные моменты прошлых дней и сделать выпускной вечер самым запоминающимся и счастливым событием всей школьной жизни, Пятый канал решил организовать для трудолюбивой выпускницы, к тому же отличницы, поездку на «Алые паруса» — праздник, возрожденный в 2005 году Акционерным Банком «РОССИЯ» и Пятым каналом.

Виктория вместе с мамой приехала на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга и сразу отправилась заселяться в гостиницу на Петроградской стороне. Медлить времени нет — впереди насыщенная программа.

В городе на Неве девушка оказалась впервые. Поэтому сразу же захотела своими глазами увидеть места, которые прославили Петербург на весь мир. Вместе с мамой выпускница сделала селфи у Медного всадника и прогулялась у Исаакиевского собора. Следующая остановка — модный бутик. Для празднования окончания школы, необходимо выбрать самое красивое выпускное платье.

— Я платья не особо ношу, поэтому даже представить, какое оно будет, какое я хочу, я тоже не могу. Поэтому надо его увидеть и решить, — смущенно призналась выпускница.

Шокировать публику Виктория не планировала, поэтому решила искать платье средней длины. В отличие от девчонок, которые еще полгода назад начали выбирать наряд, макияж и прическу, эта девушка в панику не впадала. Примерив несколько нарядов, выпускница остановила свой выбор на элегантном темно-вишневом платье. Надев его, девушка забыла, что не хотела наряд длиной в пол, ведь он как нельзя кстати подходит к «Алым парусам».

Далее — макияж. Пораженный внешностью юной гостьи стилист предложил Виктории еще ярче выделить ее прекрасные большие глаза.

— Можно сделать стильный макияж. Но не яркий чересчур. Просто девочка очень красивая. Губы мы яркие не будем делать. Можем поработать с глазами. Яркой помады не надо, так как платье яркое. Я хотел бы ресницы сделать подлиннее, — фантазировал стилист.

Увидев преображенную выпускницу, многие воскликнули, что она не иначе как Золушка после встречи с тетушкой-феей: роскошное платье, уложенные волосы, стильный макияж. Можно ехать на бал!

Виктория прибыла на Дворцовую площадь как раз перед началом концерта. С огромным воодушевлением она ждала момента, когда в непосредственной близости сможет увидеть своих любимых музыкантов. На праздничном петербургском выпускном перед бывшими школьниками выступили более десятка артистов: Мари Краймбрери, ALEKSEEV, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко , Артем Пивоваров, Алсу, ST, Моя Мишель, Каста, Баста и другие.

Однако на этом подарки от Пятого канала для Виктории не закончились. Сразу после выступления Мари Краймбрери, выпускнице удалось лично познакомиться с певицей. Виктория призналась, что слушает и знает наизусть песни Мари, а потому зажигательно танцевала у самой сцены на Дворцовой площади.

— Я надеюсь, ты сегодня круто отметишь выпускной! — пожелала Мари Краймбрери, обняв Викторию.

Завершился волшебный день ярославской Золушки на набережной Невы. Оттуда она наблюдала за проплывающим, как в мечтах, кораблем с алыми парусами, под грохот красочного салюта. 50 тысяч залпов расписали петербургское небо невероятными картинами. Вместе с Банком РОССИЯ, полувековой юбилей «Алые паруса» отметили самым ярким шоу в своей истории.

Наверное, каждый, кто увидел это невероятное шоу, согласится — сотни миллионов рублей, выделенные на него Акционерным Банком «РОССИЯ» вложены не просто в праздник, а в поддержку молодежи — будущего России.

Акционерный Банк «РОССИЯ» — Вместе с РОССИЕЙ!