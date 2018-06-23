Как на Руси проводили поминки

Похороны у славянских народов являются лишь малой частью обряда проводов человека в иной мир. За ними следуют дни, когда семья покойного снова вспомнит о нём и посвятит ему ряд действий, предписанный многовековой традицией.

В первые дни Первые поминки организовывались в день погребения. Считали, что в этот период душа покойного ещё рядом, среди живых и способна занять место за столом во время трапезы.

Всем известный ломтик хлеба поверх стакана со спиртным — лишь отголосок той серьёзности, с которой воспринималось это убеждение. Как правило, на поминки не принято было никого приглашать, но вместе с тем, любой проходящий мимо, даже странник или нищий могли приобщиться.

Дети и молодые люди, особенно женщины первых лет замужества, редко были допущены к этой трапезе. Не всегда в первый раз поминали дома за столом, это могло происходить даже прямо на месте, где только что погребли тело. Помимо старших родственников в этом часто принимали участие могильщики и священник. Нередко трапеза имела вид древней формы застолья — ссыпчины, то есть каждый приносил одно или несколько блюд с собой. Старались, чтобы подаваемая пища была горячей и от неё шёл пар, ведь по поверьям, именно им питались души усопших.

Кроме кутьи и блинов подавали в скоромные дни и мясо, рыбные блюда, различные пироги, холодец и блины. Поминальную пищу не резали и не протыкали, а брали руками, отламывали кусочки.

Как правило, выпивали немного, после третьей чарки гости уже расходились. В некоторых регионах было принято подарить что-нибудь на память каждому из присутствующих — платок, денежку или катушку ниток. Ничего из еды с собой забирать было нельзя.

Проводы души

Последующие поминки проводили на сороковой день обязательно, в остальные — уже регионально. Между погребением и сороковинами ходили на кладбище, оставляли немного еды на могиле, оплакивали усопшего. Кроме того, для него клали на стол хлеб, воду, стелили постель, топили баню.

Думали, что этот период душа ещё путешествовала по местам своей прежней жизни, ходила среди живых родственников. Через 6 недель, на сорочины, снова проводили застолье.

В этот важный день душу усопшего нужно было окончательно отпустить и помочь перейти на «тот свет». Считалось, что покойные, которых плохо поминали, могли так и остаться ходить по свету, им приписывали кошмары у живых, различные беды и внезапные смерти в деревне.

Чтобы этого не случилось, в первую очередь, вещи и постель покойного раздавали нищим, относили в церковь, либо сжигали. Кланяясь за воротами на все четыре стороны, усопшего просили не ходить к живым взамен того, что они сами будут навещать его.

На Урале был обычай, касавшийся женщин, обмывавших тело: на сороковой день они надевали вещи покойного и приходили на поминки, символизируя самого ушедшего. По ним плакали и причитали, давали в дорогу пищу со стола, после чего обмывальщицы покидали дом.

Именно после сорокового дня зеркала в доме освобождали от завес, кончался траур у родственников.

Никто не забыт

Православная церковь рекомендовала поминать усопших ровно через год после смерти, кроме того, существовали родительские субботы. Это несколько дат в году, когда вспоминали и молились за всех, чьи имена ещё не ушли из семейной памяти.

Обычай благополучно дошёл до наших дней и соблюдается верующими. За такой трапезой не принято было много пить, исключалось вино ввиду того, что было напитком земных радостей.

Медовуха и пиво же символизировали сладость рая и горечь смерти ещё со времён некрещёного славянского мира, были слабоалкогольными и не так вредили благочестивому настроению поминок.

Впрочем, когда такие субботы выпадали на постные периоды, никаких послаблений для трапезы не предполагалось, скоромного не употребляли. Кроме того, более древние обычаи предполагали поминать усопших на каждый большой праздник аграрного года, эта традиция тоже сохранилась на многие века.