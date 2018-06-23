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«Я грандиозно люблю его»: Анастасия Волочкова заговорила о чувствах к бывшему избраннику
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«Я грандиозно люблю его»: Анастасия Волочкова заговорила о чувствах к бывшему избраннику 

Passion.ru 23 минуты назад
Фото: Passion.ru
Эпатажная балерина не может забыть Сулеймана Керимова.
Анастасия Волочкова стала гостьей нового выпуска программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Балерина показала, где живет, а также места, связанные с дорогими сердцу воспоминаниями. Например, квартиру в престижном районе Санкт-Петербурга, которую блондинке подарил бизнесмен Сулейман Керимов: «С этой квартирой много судебных процессов связано. Когда я ушла из отношений с Сулейманом, он попытался забрать эту квартиру отнять. Этот судебный процесс длился три года. Я столько потратила времени, сил и души своей… мне эта квартира дорога тем, что с ней связаны отношения с человеком, которым я посвятила всю себя и настолько это все свято…».
Скандально известная артистка уверена, что все проблемы в карьере у нее начались из-за разрыва отношений с бизнесменом, инициатором которого она выступила. Тем не менее, Анастасия говорит о любви к Керимову: «Я до сих пор люблю этого человека… грандиозно. Но стала я инициатором завершения этих отношений. И что это повлекло за собой. Человек стал мстить».
Отметим, что в конце минувшего года Анастасия Волочкова призналась в трехлетнем романе с известным бизнесменом: «Много любви нас связывало на протяжении трех лет.. Все это было тайно и скрыто.. Потому что счастье любит тишину… Так и было. И это было так КРАСИВО! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана.. И не полюбила до сих пор…И я знаю, что он меня любил.. МУЖЧИНА, который стал для меня ИДЕАЛОМ! Мужества, чести, достоинства, радости, умения делать женщину счастливой! А сколько было тех, кто мешал нашему счастью! Потому что ЕГО не прощают..». Отношения с Керимовым начались на пике карьеры балерины в Мариинском театре.
Фото: instagram
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