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Как российские звезды проводят лето
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Как российские звезды проводят лето 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Не успели мы оглянутся, как почти месяц лета прошел. Надеемся вы провели его с пользой, если нет то берем пример с российских звезд, которые хорошенько отдохнули после тяжелого рабочего года!
Музыкант Мот вместе со своей женой на выходные отправились в солнечную Италию, а точнее в Рим. Вкусная пицца, невероятная архитектура и горячие итальянки, вот что встретилось артисту на отдыхе. Правда, Мот уже вернулся домой и готов к ежедневной работе и концертам. Елена Темникова весь год ездила по нашей необъятной стране с туром. А буквально пару недель назад девушка вместе со своей командой и дочкой Сашей отправилась в Турцию. Певица уже не первый раз проводит там свои каникулы. Темникова объясняет это тем, что лететь не далеко, а шикарный отель со шведским столом и невероятной развлекательной зоной — все что нужно для настоящего отдыха. А вот телеведущая Елена Летучая предпочитает настоящий русский отдых на Роза Хутор: с банькой, веником, массажем и все такое…как мы любим! Именно так звезда провела свои летние каникулы. Паша Воля вместе с женой оставили детей дома и улетеле любоваться природой в Исландию. Вот только с погодой не так повезло, все время лил дождь. Но в этом есть и своя романтика. Невероятными фотографиями с Исландии делился телеведущий в своих социальных сетях. Анастасия Самбурская настолько устала, что улетела «ничего не делать» в Грецию. Девушка поделилась фотографией, где лежит на газоне и наслаждается жизнью. Настя, ради этого не надо лететь за границу. У нас в Парке Горького тоже есть трава.
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