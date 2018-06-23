Ещё
Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев — поклонники нашли разлучника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев — поклонники нашли разлучника 

WomanHit.ru 46 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного остро переживают семейные трудности пары. В Сети влюбленных уже почти развели. Хотя они и говорят, что у них все нормально, но им не верят. Вначале фолловеры обвиняли Павла в измене, ведь на его странице в «Инстаграме» появились фотографии Лукерьи Ильяшенко — вместе они работают над новым проектом. Однако Прилучный все подозрения отмел, написав пост, что «третьей» в их семье нет. Теперь поклонники косятся на Агату, мол, «загуляла» с Дмитрием Нагиевым, ведь их часто видят рядом на проекте «Голос. Дети». На это Муцениеце просто отшутилась.
«Ну, вот! Зачем они всегда рассказывают все самое секретное!», — цитирует актрису 7days.ru.
Осталось дождаться комментариев от Ильяшенко и Нагиева. Сами же супруги пообещали сохранить брак.
WomanHit.ru: последние новости
Регина Тодоренко и Влад Топалов: что их связывает Сергей Зверев напророчил сыну скорый развод Кудрявцева продемонстрировала подписчикам изменившуюся фигуру
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полуголую Бледанс осудили за лишние килограммы3
Названы «страшные» последствия отказа от курения36
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума21
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение