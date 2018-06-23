Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев — поклонники нашли разлучника

Поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного остро переживают семейные трудности пары. В Сети влюбленных уже почти развели. Хотя они и говорят, что у них все нормально, но им не верят. Вначале фолловеры обвиняли Павла в измене, ведь на его странице в «Инстаграме» появились фотографии Лукерьи Ильяшенко — вместе они работают над новым проектом. Однако Прилучный все подозрения отмел, написав пост, что «третьей» в их семье нет. Теперь поклонники косятся на Агату, мол, «загуляла» с Дмитрием Нагиевым , ведь их часто видят рядом на проекте «Голос. Дети». На это Муцениеце просто отшутилась.

«Ну, вот! Зачем они всегда рассказывают все самое секретное!», — цитирует актрису 7days.ru

Осталось дождаться комментариев от Ильяшенко и Нагиева. Сами же супруги пообещали сохранить брак.