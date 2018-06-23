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Никаких чайных не будет: Владимир Слепцов рассказал о ремонте в мэрии Ярославля
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Никаких чайных не будет: Владимир Слепцов рассказал о ремонте в мэрии Ярославля 

76.ru 24 минуты назад
Фото: 76.ru
Владимир Слепцов утверждает, что деньги выделены на плановый ремонт
В начале рабочей недели появилась информация о том, что в мэрии Ярославля хотят сделать чайную комнату и потратить на неё 12 миллионов рублей. С расспросами, допустимо ли меру города тратить 12 миллионов на комнату для трапезы, Владимира Слепцова достали даже в отпуске.
В инстаграме мэр города написал о том, что никакой чайной не будет.
— Какая чайная? О чем вы говорите? — написал Владимир Слепцов. — Это плановый ремонт мест общего пользования мэрии города. Поскольку здание мэрии является памятником, мы обязаны содержать его. Никаких чайных в мэрии быть не может. Кто-то запустил неверную информацию.
Но заммэра Вячеслав Гаврилов рассказал, что чайная комната всё же планируется, только потратят на её обустройство гораздо меньшую сумму. Корреспондент 76.ru посмотрел, в каком состоянии здание мэрии.
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