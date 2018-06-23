Никаких чайных не будет: Владимир Слепцов рассказал о ремонте в мэрии Ярославля

Владимир Слепцов утверждает, что деньги выделены на плановый ремонт

В начале рабочей недели появилась информация о том, что в мэрии Ярославля хотят сделать чайную комнату и потратить на неё 12 миллионов рублей. С расспросами, допустимо ли меру города тратить 12 миллионов на комнату для трапезы, Владимира Слепцова достали даже в отпуске.

В инстаграме мэр города написал о том, что никакой чайной не будет.

— Какая чайная? О чем вы говорите? — написал Владимир Слепцов. — Это плановый ремонт мест общего пользования мэрии города. Поскольку здание мэрии является памятником, мы обязаны содержать его. Никаких чайных в мэрии быть не может. Кто-то запустил неверную информацию.