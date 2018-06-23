Она была потрясена, когда ее отец начал избивать маму стальным прутом. Но тогда произошло это!

В предисловии, я из глубинки сельской Луизианы, и полицейские, которых мы неоднократно просили о помощи, были невежественны и безразличны к нашей ситуации.

Мне было 15, мой отец ужасно обращался с моей матерью, со мной и моими младшими братьями и сестрами. Насилие в нашей семье было как что-то повседневное.

Однажды, на мой 15 день рождения, он отказался покупать мне подарки или что-нибудь еще, он считал, что я была и так «слишком избалована подарками, и слишком толстой для торта» так же, как и любая пятнадцатилетняя девчонка, я плакала.

Моя мама даже испекла мне торт, когда она думала, что он ушел, но он вернулся, когда мы его уже не ждали.

Это было ужасно, он сбросил торт на землю, растоптал его, а потом толкнул маму на это. У него был стальной прут в руках, и он начал избивать им маму, даже когда она уже была без сознания.

Я не могла больше этого терпеть, я не могла стоять в стороне и позволить ему убить ее. В то время как он оказался спиной ко мне, я схватила его пистолет, который он оставил на столе, и просто застрелила его.

Я до сих пор помню, как мне показалось, что все остановилось. Я выстрелила в него четыре раза, это мне сказали, потому что я не помню, как я это сделала.

Я помню, что я словно на автопилоте, собрала всех младших и упаковала все наши вещи в машину. Моя сестра и я обтерли маму от крови и положили ее на сидение.

Мы поехали в ближайший пункт скорой помощи, где мы уже были «частыми гостями» из-за моего отца. Но на этот раз все было намного хуже, медсестры были в ужасе и поспешили отвести всех нас в отдельную комнату из зала ожидания.

Нас хотели допросить, но никто из нас не хотел говорить, пока наша мать не придет в себя. Это был настоящий кошмар для нас.

В конце концов, было решено, что мои действия были самообороной, и мы собрали наши вещи и переехали во Флориду.

Я знаю, что возможно Вы спросите «почему ты не оставила его в живых». Но это был человек, который однажды преследовал нас через два города, привез нас обратно, запер меня в шкафу, а позже попытался поджечь меня. Это буквально был мой единственный выход.