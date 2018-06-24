Ещё
«Брюлики даже на даче»: пользователи Сети раскритиковали Литвинову за демонстрацию драгоценностей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Брюлики даже на даче»: пользователи Сети раскритиковали Литвинову за демонстрацию драгоценностей 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
51-летняя Рената Литвинова опубликовала несколько снимков, сделанных на природе. При этом актриса похвасталась дорогим колье.
Похоже, Рената Литвинова не выходит из своего обычного богемного образа даже во время отдыха на даче. Звезда выложила в свой микроблог несколько снимков, на которых позирует, надев бриллиантовые серьги и колье.
Часть поклонников осталась в восторге от этих фото: «Нужно выглядеть великолепно всегда», «Только у волшебных людей, могут быть такие волшебные моменты», «а платье то винтажное, супер!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Но большинство фолловеров Ренаты все же решили добавить ложку дегтя в поток комплиментов: «Я тоже на даче всегда колье надеваю!», «Только у Ренаты может быть на треть фото бриллиантовое колье и подпись „дача“, „Всем бы так на даче ходить“.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым «Моя супергероиня»: Энрике Иглесиас нежно отозвался об Анне Курниковой
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня оголилась на футбольном матче2
Как работает красная нить на запястье7
Названы «страшные» последствия отказа от курения40
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым7
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение