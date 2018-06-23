Женщина вежливо попросила его говорить тише, но получила шокирующий ответ. То, что последовало дальше — золото!

Однажды, после утомительного дня на работе, я села в поезд — мой ежедневный транспорт, которым я добираюсь на работу и домой, и закрыла глаза.

Когда поезд тронулся, парень, сидящий рядом со мной, достал из кармана мобильный телефон и начал очень громко разговаривать: «Привет, милая. Это Эрик. Я уже в поезде!»

“Да, я знаю, что уже шесть тридцать, а не четыре тридцать, но моя встреча затянулась. ”

“Нет, дорогая, я был не с этой белобрысой из канцелярского отдела. Я был с боссом”.

“Нет, милая, ты единственная в моей жизни”.

Я сначала вежливо его просила, чтобы он говорил тише, но он только озлобился на меня и довольно грубо сказал: «Вы можете найти себе другое место!»

Проходит пятнадцать минут, а парень все еще также громко разговаривал. Мне это надоело и я, наклонившись к его телефону, сказала:

“Эрик, повесь трубку и вернись в постель!”

Парень был в шоке, он отключил телефон и не сказал ни единого слова после того, как я это сделала. Я сомневаюсь, что он еще когда-нибудь будет разговаривать по телефону в общественном транспорте.