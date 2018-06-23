«Вообще-то я похудела на 3 кг!»: Дарья Пынзарь отрицает, что поправилась

Пока Дарья Пынзарь наслаждается солнцем и морем в Турции, подписчики неустанно разглядывают ее фигуру в купальнике, обсуждая каждый замеченный изъян. Стало очевидно, что мама двоих увеличилась в объемах, но сама она отрицает этот факт.

Любой женщине неприятно услышать, что она набрала лишних кило, и даже если деликатно это преподнести, она непременно обидится. А интернет-пользователи и вовсе без всякой тактичности заявляют об этом в комментариях под снимками, где ожидались лишь комплименты. Зачастую окружающие лучше видят недостатки и говорят правду, пусть в некоторых случаях и горькую, как произошло с Дарьей. Пляжный фотоснимок, который, казалось бы, должен был вызвать бурные рукоплескания, подвергся осуждению.

Фигура Дарьи всегда казалась зрителям далекой от идеала, но сейчас окончательно разочаровала: перед ними предстала изрядно поправившаяся экс-звезда «Дома-2». Незамедлительно под фотоснимком начали появляться нелицеприятные высказывания, испортившие виновнице шума настроение. -«Вы понравились?», — написал один из подписчиков. -«Вообще-то я похудела на 3 кг!», — ответила Дарья в недоумении от неоцененных результатов диеты. «А так и не скажешь, что худела… заметно поправилась!» «Все заметили, что потолстела, зачем врать то?» «Конечно, там в Турции эти восточные сладости ест каждый день» «Талии вообще нет»

Не менее, чем увеличившиеся формы, раскритиковали и недавний выход Дарьи в свет. Необычная шляпа придала женщине комичности и заставила фолловеров похлопотать в комментариях.