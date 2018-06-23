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Аркадий Укупник расплакался, говоря о семье
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Аркадий Укупник расплакался, говоря о семье 

WomanHit.ru 28 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Аркадий Укупник стал гостем передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певец поделился с ведущей личными проблемами, которые у него вызывают слезы. Оказывается, долгие годы он винит себя в смерти отца, считая, что сделал недостаточно, чтобы спасти его.
Родители Аркадия были учителями. Они мало времени уделяли сыну из-за работы, тем не менее, он очень признателен им за воспитание. Мать исполнителя умерла от онкологии, а через год заболел отец. Он скончался на операционном столе — во время хирургического вмешательства что-то пошло не так. Клиника была хорошая, но певец думает, что надо было показать папу другим специалистам.
Возложенную на себя вину он компенсирует заботой о младшей сестре Маргарите. С раннего детства у нее были проблемы со зрением, к 24 годам она полностью ослепла. Аркадий нашел врачей, которые вернули женщине зрение, и купил ей квартиру в Москве.
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Женский форум
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