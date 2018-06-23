Аркадий Укупник расплакался, говоря о семье

Аркадий Укупник стал гостем передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певец поделился с ведущей личными проблемами, которые у него вызывают слезы. Оказывается, долгие годы он винит себя в смерти отца, считая, что сделал недостаточно, чтобы спасти его.

Родители Аркадия были учителями. Они мало времени уделяли сыну из-за работы, тем не менее, он очень признателен им за воспитание. Мать исполнителя умерла от онкологии, а через год заболел отец. Он скончался на операционном столе — во время хирургического вмешательства что-то пошло не так. Клиника была хорошая, но певец думает, что надо было показать папу другим специалистам.

Возложенную на себя вину он компенсирует заботой о младшей сестре Маргарите. С раннего детства у нее были проблемы со зрением, к 24 годам она полностью ослепла. Аркадий нашел врачей, которые вернули женщине зрение, и купил ей квартиру в Москве.