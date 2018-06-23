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В тот день, когда я умру, многое случится…
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В тот день, когда я умру, многое случится… 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Многое изменится.
Мир будет занят.
В тот день, когда я умру, все важные встречи, которые я назначила, останутся без внимания.
Многие планы, которые мне еще предстоит завершить, навсегда останутся нетронутыми.
Календарь, который правила так много моих дней, теперь будет неуместен для меня.
Все материальные вещи, которые я так преследовала, и охраняла, и дорожила, будут оставлены в руках других, чтобы заботиться или выбрасывать.
Слова моих критиков, которые так обременяли меня, перестанут жалить или обижать. Они не смогут прикоснуться ко мне.
Аргументы, в которые я верила, не будут служить мне или приносить мне удовлетворение или утешение.
Все мои шумные входящие уведомления, смс и звонки останутся без ответа. Их настоятельная необходимость будет успокоена.
Мои многочисленные жалкие сожаления смирятся с прошлым, где они должны были быть всегда.
Каждое поверхностное беспокойство о моем теле, над которым я когда-либо трудилась, о моей талии или волосяном покрове или морщинах, исчезнет.
Мой тщательно созданный образ, над которым я так много работала, чтобы сформировать для других, будет оставлен им, чтобы быть законченным.
Все маленькие и большие тревоги, которые крали у меня сон каждую ночь, будут бессильны.
Глубокие и возвышающиеся тайны о жизни и смерти, которые так поглотили мой разум, наконец, будут прояснены таким образом, как никогда раньше, пока я жила.
Все это, конечно, будет правдой в тот день, когда я умру.
Тем не менее, в тот день произойдет еще одна вещь.
В тот день, когда я умру, немногие, кто действительно знает и по-настоящему любит меня, будут глубоко опечалены.
Они почувствуют пустоту.
Они будут чувствовать себя обманутыми.
Они будут чувствовать, как будто часть их умерла.
И в тот день, больше всего на свете, они захотят провести больше времени со мной.
Я знаю это от тех, кого я люблю и скорблю.
И, зная это, пока я еще жива, я постараюсь помнить, что мое время с ними конечное и мимолетное и очень ценное — и я сделаю все возможное, чтобы не тратить ни секунды.
Я постараюсь не растрачивать бесценный момент, беспокоясь обо всех других вещах, которые произойдут в день моей смерти, потому что многие из этих вещей либо не являются моей заботой, либо находятся вне моего контроля.
Друзья, у этих вещей есть коварный способ не дать вам жить так же, как вы живете; соперничать за Ваше внимание, конкурировать за Ваши привязанности.
Они лишают вас радости от этого неповторимого, недосягаемого, вечно испаряющегося сейчас с теми, кто любит вас и хочет только поделиться им с вами.
Не упустите шанс потанцевать с ними, пока вы можете.
Не позволяйте своей жизни быть украденной, потому что в день вашей смерти большей части всего этого просто не будет.
Да, однажды мы с тобой умрем.
Но, до того, как этот день наступит, давайте жить!
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