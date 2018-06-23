Хотите работать удаленно? Вот что следует подчеркнуть в сопроводительном письме

Если вы устали от офисной жизни или должны ухаживать за пожилыми родителями, удаленная работа — самый подходящий вариант. Проблема может заключаться в том, что вы никогда до этого не работали удаленно.

Отсутствие опыта не должно вас останавливать. Вы можете переписать свое резюме таким образом, чтобы оно подчеркивало ваши способности и умения, необходимые для такой вакансии. Однако это не все. Не следует забывать и про сопроводительное письмо. Зачастую именно оно может обеспечить вам приглашение на собеседование.

Вот что следует написать в сопроводительном письме потенциальному работодателю:

Ваш опыт работы удаленно

Итак, мы выяснили, что у вас нет опыта работы из дома. Или все же есть?

Вспомните, когда в профессиональной (и личной) жизни вам приходилось работать удаленно. Возможно, когда-то вы входили в школьный родительский комитет и собирали деньги из дома. Или писали историю для местной газеты? Все это считается, поэтому следует определенно упомянуть об этом в сопроводительном письме.

Ваша способность мотивировать себя

Подумайте, что нужно, чтобы успешно работать удаленно, и напишите в сопроводительном письме, какими качествами, необходимыми для этого, вы обладаете.

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Например, если вы целеустремленны, скажите об этом. В домашней обстановке не будет коллег или начальника, который постоянно следит за вами и напоминает о дедлайнах. Поэтому вы должны убедить работодателя в том, что являетесь сотрудником, которому не нужен посторонний надзор.

Ваши навыки общения

Одно из самых важных качеств хорошего удаленного сотрудника — способность общаться часто и эффективно. Поэтому вы должны рассказать в сопроводительном письме о своих навыках общения.

Перечислите несколько примеров, которые их подчеркивают. Работодателю важно знать, что человек, которого он собирается нанять, не будет замкнутым и сдержанным в общении, поэтому если вы покажете ему свою социальность, вероятнее всего, вы сможете получить работу.

Ваша способность решать проблемы

Дело в том, что удаленная работа… — удаленная. Это значит, что рядом с вами не будет начальника, который будет проверять, чем вы занимаетесь, или решать проблемы в коллективе. Поэтому в своем сопроводительном письме вы должны рассказать, как справлялись с неприятностями на работе в прошлом.

Перечислите несколько примеров в одном небольшом абзаце, чтобы показать работодателю, что если во время работы возникнет проблема, вы сможете решить ее сами или напишите об этом в первую очередь своему начальнику.

Некоторые соискатели просто копируют свое резюме, вставляют его в сопроводительное письмо и не понимают, что теряют удивительную возможность убедить работодателя в том, что именно они идеально подходят на эту должность. Поэтому используйте эту страницу, чтобы отобразить все ваши навыки и опыт, необходимые для работы удаленно.

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