Британский журналист поделился впечатлениями о путешествии в российском поезде

Британский журналист, футбольный обозреватель The New-York Times Рори Смит рассказал о своей поездке на российском поезде. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мой настрой во время путешествия был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали вареные яйца и маринованные огурцы. Этот запах… никогда не выветрится", — написал Смит в своем твиттере.

Журналист отправился в Самару из Екатеринбурга на плацкартном поезде. Он также рассказал о женщине, направлявшейся в Анапу, которая пыталась накормить его.

"Я не из тех, кто будет кричать о том, что такого вам не расскажут о России в масс-медиа, но уверен, что такого точно бы не произошло со мной в британском поезде", — отметил он.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее журналист индийского издания The New Indian Express Вишну Псарад пожаловался в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на незнание россиянами английского языка во время чемпионата мира по футболу.