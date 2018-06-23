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Британский журналист поделился впечатлениями о путешествии в российском поезде
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Британский журналист поделился впечатлениями о путешествии в российском поезде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Британский журналист, футбольный обозреватель The New-York Times Рори Смит рассказал о своей поездке на российском поезде. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мой настрой во время путешествия был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали вареные яйца и маринованные огурцы. Этот запах… никогда не выветрится", — написал Смит в своем твиттере.
Журналист отправился в Самару из Екатеринбурга на плацкартном поезде. Он также рассказал о женщине, направлявшейся в Анапу, которая пыталась накормить его.
"Я не из тех, кто будет кричать о том, что такого вам не расскажут о России в масс-медиа, но уверен, что такого точно бы не произошло со мной в британском поезде", — отметил он.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее журналист индийского издания The New Indian Express Вишну Псарад пожаловался в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на незнание россиянами английского языка во время чемпионата мира по футболу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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