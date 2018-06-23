Британский журналист поделился впечатлениями от путешествия в российском поезде

Британский журналист Рори Смит поделился впечатлениями от поездки из Екатеринбурга в Самару в плацкартном вагоне во время чемпионата мира — 2018. «Мой настрой во время путешествия был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали варёные яйца и маринованные огурцы. Этот запах никогда не выветрится. Соседями были женщина и её дочь, которые направлялись в Анапу на отдых. Женщина предложила мне миску с огурчиками, помидорами, колбасой и хлебом и всем своим видом показала, что я должен это съесть. Потом она достала кекс и тоже протянула в мою сторону.

Еда была очень вкусной. Я поблагодарил женщину и показал, что мой живот полон. Но она достала упаковку клубничных печенек. Прибегнув к помощи переводчика Google , я объяснил женщине, что ей ещё ехать дальше, а я наелся. Но она меня проигнорировала и положила печенье ко мне в сумку.

Я не из тех, кто будет кричать о том, что такого вам не расскажут о России в СМИ, но уверен, что подобного точно бы не произошло со мной в британском поезде», — рассказал журналист в своём «твиттере».