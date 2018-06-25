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Британского журналиста, который приехал на ЧМ-2018, спасли в поезде от голода
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Британского журналиста, который приехал на ЧМ-2018, спасли в поезде от голода 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Футбольный обозреватель из Великобритании NY Times Рори Смит рассказал душещипательную историю о своем путешествии из Екатеринбурга в Самару. Добрая русская соседка по койко-месту, по словам Смита, спасла его от голодной смерти. Эту историю с удовольствием прочли тысячи пользователей сети.
Журналист взял билет в рядовой плацкартный вагон и смог сполна оценить особенности национального железнодорожного путешествия. Классику — курочку, огурцы и яйца на столах у пассажиров — он увидел сразу, как поезд тронулся. Вот только с собой у парня были только вафли — эта «тактическая ошибка» обошлась ему суровым испытанием: ехать нужно было долго и далеко, а наличных на вагон-ресторан не было.
This is my home for the next 24 hours. Ekaterinburg to Samara. Turns out itʼs the train to Anapa, a Black Sea resort, so it has the feel of a Manchester-Fuerteventura flight. pic.twitter.com/PxsQN4iBfd
— Rory Smith (@RorySmith) 22 июня 2018 г.
[Это мой дом на следующие 24 часа. Из Екатеринбурга в Самару. Оказывается, это поезд до Анапы, черноморского курорта. По ощущениям, как перелет Манчестер — Фуэртевентура, — перевод редакции].
Но печаль британца длилась недолго. Соседка, путешествующая с дочерью, накормила Рори огурцами, помидорами, хлебом с колбасой, а когда он уже был сыт — буквально заставила взять с собой печенья. Журналист даже пожалел, что сначала раздражался из-за заполнившего вагон запаха вареных яиц, которые ели его соседи. Он уверен: такого с ним точно бы не произошло в британском поезде.
Свою историю Смит закончил так: «Я редко езжу в поезде без мешков с конфетами, но все же. Спасибо, леди. Ешьте яйца, сколько угодно».
Ранее Пятый канал рассказывал о приключениях хорватов в России, которые неожиданно простимулировали дорожные работы в Нижнем Новгороде.
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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