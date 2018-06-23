Ещё
В Ярославле бордюры покрасили в цвета бразильского флага
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле бордюры покрасили в цвета бразильского флага 

76.ru 57 минут назад
Фото: 76.ru
Придорожные бордюры во дворах покрасили жёлтым и зелёным цветами
В Ярославле начали красить придорожные бордюры жёлтым и зелёным цветами.
В разгар Чемпионата мира по футболу горожане решили, что так рабочие решили поддержать сборную Бразилии.
— Мы увидели и обалдели, — шутят яр в пабликах в соцсети «ВКонтакте» ярославцы, — Это же бразильские цвета. Уж не бразильцев ли взяли как гастарбайтеров.
В мэрии сказали, что с футбольной темой покраска бордюров не связана
Подрядчик решил, что так красивее
— Именно таким цветом решил покрасить бордюры подрядчик, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
— Перед тем, как принять это решение, мы «поглядывали» за работой в других регионах, — рассказали в руководстве фирмы подрядчика. — Мы обратили внимание, что так облагораживают дворы в Москве. А так как зелени не хватает и в ярославских дворах, мы решили перенять этот опыт. Дополнительные затраты на это небольшие, а выглядит красивее.
В фирме, занимающейся благоустройством дворов, рассказали, вместо недавно вырубленных старых деревьев в Ярославле скоро высадят молодые.
76.ru: последние новости
Никаких чайных не будет: Владимир Слепцов рассказал о ремонте в мэрии Ярославля В Новороссийске появилось кафе с туалетами в стиле старых подъездов Ярославля Сезон открыт: три секретных места, где уже можно собирать грибы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях6
Полуголую Бледанс осудили за лишние килограммы6
Названы «страшные» последствия отказа от курения37
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки34
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение