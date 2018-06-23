В Ярославле бордюры покрасили в цвета бразильского флага

Придорожные бордюры во дворах покрасили жёлтым и зелёным цветами

В Ярославле начали красить придорожные бордюры жёлтым и зелёным цветами.

В разгар Чемпионата мира по футболу горожане решили, что так рабочие решили поддержать сборную Бразилии.

— Мы увидели и обалдели, — шутят яр в пабликах в соцсети «ВКонтакте» ярославцы, — Это же бразильские цвета. Уж не бразильцев ли взяли как гастарбайтеров.

В мэрии сказали, что с футбольной темой покраска бордюров не связана

Подрядчик решил, что так красивее

— Именно таким цветом решил покрасить бордюры подрядчик, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

— Перед тем, как принять это решение, мы «поглядывали» за работой в других регионах, — рассказали в руководстве фирмы подрядчика. — Мы обратили внимание, что так облагораживают дворы в Москве. А так как зелени не хватает и в ярославских дворах, мы решили перенять этот опыт. Дополнительные затраты на это небольшие, а выглядит красивее.

В фирме, занимающейся благоустройством дворов, рассказали, вместо недавно вырубленных старых деревьев в Ярославле скоро высадят молодые.