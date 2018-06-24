Как вырастить цветок Ночная красавица в открытом грунте

Часто в садах, как начинающих, так и более опытных дачников, можно увидеть цветки ночной красавицы. Это очень красивое растение (смотрите фото) прекрасно приживается, а также не требует больших усилий при посадке и уходе за ним. Главное, запомнить несколько простых правил, и вы сможете наслаждаться кустиками ночной красавицы на своём дачном участке, не осуществляя за ними каждодневный уход. А это большой плюс.

Разновидности и сорта

Второе название ночной красавицы — мирабилис. Итак, давайте разберём, какие сорта мирабилиса существуют и какой из них стоит посадить именно вам при наличии определённых условий.

Иоланта. Кусты ночной красавицы этого сорта зачастую достигают в росте приблизительно 50 см. Несмотря на свой небольшой рост, кусты имеют толстые стебли, так что этот сорт особенно подойдёт вам, если в вашем регионе часто бывают сильные ветра. У цветов имеется яркая окраска и полоски по всему бутону. Куст цветёт с середины июня и по конец осени вплоть до первых заморозков.

Красный леденец. Этот куст ночной красавицы более внушителен по своим размерам и может достигать в высоту почти 1 метра. Имеет гладкие стебли, которые сверху ветвятся. Цветки у красного леденца соответственно названию ярко-красные и довольно большие — их диаметр 6 см.

Эльвира. Куст маленького роста с пышными листьями тёмно-зеленого оттенка. Цветки яркие, определённого окраса не имеют и в диаметре достигают максимум 3,5 см.

Смотря на характеристики и фото, подумайте, какой вид цветка ночная красавица наиболее вам подойдёт. Стоит отметить, что в посадке и уходе все они одинаковы.

Выращивание цветов на рассаду

Сажать мирабилис можно несколькими способами. Рассмотрим первый из них, когда семена сначала сажаются в горшочки. Лучше всего этот способ посадки использовать до середины апреля. Перед тем как сажать семена в грунт, их крепкую оболочку необходимо слегка повредить наждачкой, затем поместить семена в ёмкость, удерживающую тепло, с водой и оставить на 24 часа. Эта манипуляция поможет увеличить вероятность прорастания семян.

Горшочки, в которых первое время будут находиться семена, следует наполнить следующем составом:

дерновая земля;

перегнившие болотные растения;

перегной (можно заменить компостом);

чистый песок;

древесная зола — о,5 стакана на 5 л почвы, или доломитовая мука — 2 столовые ложки на 5 л почвы.

Хорошо перемешайте все компоненты между собой и заполните ими горшочки больше, чем наполовину. Будет очень хорошо, если уже расфасованную почву вы польёте раствором фунгицида. Семена сажают исходя из пропорции 2 семени на 1 небольшой стаканчик для рассады. Затем их присыпают землёй и сбрызгивают водой.

Содержать рассаду стоит при температуре не ниже 20 градусов, тогда уже через 6 дней вы увидите первые всходы. В это время саженцы нуждаются в максимальном количестве света. Когда увидите на ростке первый большой лист, отрежьте более маленький, находящийся ближе всего к земле, чтобы он не мешал первому расти.

Когда мирабилис достигнет в высоту 16 см, подкормите его минеральными удобрениями. В это же время можно начинать приучать ночную красавицу к внешним климатическим факторам. Для этого выносите ростки на улицу или ставьте под открытое окно в течение 2 недель, каждый день увеличивая время нахождения в естественной среде.

Пересадка ростков в открытый грунт

Когда вы правильно осуществили посадку в горшочки и оказали цветку ночной красавицы должный уход, при этом цветок достиг размеров, как на фото, его нужно пересадить в открытый грунт. Высаживать мирабилисы стоит поздней весной, когда почва окончательно прогрелась. Приблизительно в это время они и достигают размера в 15 см. Вот несколько советов по выбору места для высаживания ночной красавицы.

Сажайте цветки на участке, который хорошо освещается солнцем. Мирабилисам это нравится.

Идеальная почва для ночной красавицы глиняная или суглиняная с небольшим количеством извести.

Слишком влажные грунты — враги ночной красавицы, так как мирабилисы не любят излишнюю влагу.

А вот инструкция, как правильно пересадить описываемый нами цветок.

Мирабилисы любят свободу, поэтому не сажайте их ростки на расстоянии меньше 0,5 м.

Пересаживать мирабилисы в ямки стоит вместе с почвой, которая была в горшочке. Поэтому позаботьтесь, чтобы лунки были довольно глубокими.

За два часа до высадки в открытый грунт цветки поливают, чтобы их было легче извлечь из горшков.

По окончании всех посадочных работ снова обильно полейте ночную красавицу.

Выращивание мирабилисов из семян в открытом грунте

Посадка и уход за цветком ночной красавицы займут меньше времени, если их посадить сразу на открытом воздухе, как это показано на фото. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов.

Подготовьте семена к посадке при помощи наждачной бумаги и термоса. Подробно о том, как это сделать, мы описывали в пункте о выращивании ночной красавицы на рассаду.

В конце апреля сделайте для семян борозды глубиной до 3 см.

Высадите подготовленные семена в борозды по несколько в одно место. Расстояние между группами семян должно быть больше 40 см.

Слегка засыпьте борозды землёй и полейте посадки тёплой водой.

Пока не появятся всходы, места посадки держите накрытыми нетканым материалом (плёнкой). Если у вас в регионе в это время уже довольно тёплая погода без ночных заморозков, то этот шаг можно опустить.

Когда появятся заметные всходы, их необходимо проредить.

Уход за ночной красавицей

Уход за цветком ночная красавица, как и посадка, имеет свои нюансы. Но результат того стоит — достаточно посмотреть на фото и убедиться в этом. Главный момент — обильный полив. Во время засухи мирабилис нужно поливать большим количеством воды до 3 раз в неделю. Если лето выдалось дождливым, то необходимость поливать мирабилисы вообще отпадает. Почву вокруг цветка необходимо периодически рыхлить и удалять из неё сорняки. Удобнее всего делать это после полива.

Несколько раз за сезон мирабилисы нужно подкормить. В качестве удобрения можно использовать компост или перегной. А вот свежие органические удобрения, наоборот, использовать не рекомендуется. Ночная красавица любит и минеральные удобрения с небольшим процентом содержания азота.

Признаки болезней

Ночная красавица славится высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Причём практически никакие вредители нем могут атаковать мирабилисы, а из болезней существует всего несколько, которых действительно стоит бояться дачникам. К таким недугам относится корневая гниль, которая возникает вследствие слишком обильного полива. Как бы ни было жаль, цветок ночной красавицы придётся удалить из земли несмотря на все усилия, вложенные в посадку и уход за ним. Ведь таким красивым, как на фото, цветок уже точно не вырастет, а только заразит другие растения. Почву на месте роста заболевшего кустика для профилактики обработайте раствором фунгицида.

Ржавчина и другие разновидности пятнистости также могут поразить мирабилисы, а, точнее, их листья. От этого грибкового заболевания можно избавиться, оборвав заражённые листья и полив цветы всё тем же раствором фунгицида.