Выращивание томатов в теплице из поликарбоната: советы

Выращивание помидоров в поликарбонатной теплице во многом отличается от ухода за ними в открытом грунте. Урожай в тепличных условиях получается намного богаче, улучшается его качество. Стоит узнать особенности посадки и ухода за томатами на разных этапах развития культуры, чтобы в конце сезона собрать аппетитные, мясистые, крупные помидоры. ​

Современные дачники все чаще выбирают теплицы из поликарбоната. Они долго служат, не требуют сложного ухода и легко собираются. Эта статья раскроет все тонкости выращивания и формирования кустов помидоров в поликарбонатной теплице.

Особенности ухода за помидорами после высадки в теплицу

Рассада помидоров без правильного ухода тяжело приживается после высаживания на постоянное место. Уход за помидорами в поликарбонатной теплице не составляет особого труда, если правильно его организовать.

Полив

Поливать томаты в первый раз нужно сразу после высаживания в грунт. Достаточный полив обеспечивает надежный контакт корней и почвы, поэтому нужно промочить землю на 15-20 см. Иначе рассада будет слабой, болезненной, отстающей в развитии, что затрудняет уход за тепличными помидорами.

Внимание! Капельная система подачи воды является оптимальной для полива помидоров в поликарбонатной теплице.

Неделей позже производится второй полив, в дальнейшем растения поливают после того, как подсыхает верхний слой земли. Чтобы воздух поступал вглубь земли, питая корни саженцев кислородом, необходимо рыхлить верхний слой грунта, подсохший после орошения.

Способы подкормки томатов

Томаты, выращенные в теплице из поликарбоната, не требуют особого ухода, если соблюдаются все правила технологии выращивания и формирования куста. Однако, при посадке культур, чтобы растения хорошо развивались, можно ускорить рост помидорной ботвы, применяя азотсодержащие подкормки.

Следующие питательные растворы можно применять, как удобрения:

1. Коровий навоз. Полведра навоза, залитого водой, нужно оставить настаиваться на неделю, затем в 9 л воды развести 1 л полученной жидкости. Расходуется из расчета 1 л подкормки на один саженец, поливать нужно под корень растения.

2. Куриный навоз. Удобрение готовится тем же способом, что и подкормка из коровьего навоза, в одинаковом соотношении компонентов.

3. Зеленое удобрение. В 25 л воды нужно смешать 2,5 кг измельченной сорной травы, половину ведра навоза и половину стакана золы. Для брожения смесь остается на жаре на 7-10 дней, затем настой процеживается и разбавляется 50 л воды. Расходуется из расчета 1 л подкормки на один корень.

4. Комбинированный раствор. Рост тепличных томатов ускоряется, благодаря получению микро и макроэлементов, содержащихся в таких подкормках. Чтобы самостоятельно приготовить это удобрение нужно смешать 1 л раствора из коровьего навоза, полстакана золы, 1 спичечный коробок нитрофоски или суперфосфата. Расходуется из расчета 0,5 л подкормки на один корень.

5. Химический раствор. В качестве основы этой подкормки выступают аммиачная селитра и мочевина, растворенные в ведре воды в количестве 1 ст. ложки.

Внимание! Любая разновидность подкормки вносится под томатные кусты строго после орошения.

Специфика ухода за томатами в стадии цветения

Томаты, выращенные в теплице из поликарбоната, получая полный необходимый уход, начинают цвести в скором времени после посадки. Щедрость будущего урожая тесно связана с тем, насколько правильно организован уход за культурой и формированием кустов томатов в этот период.

Полив во время цветения

В течение фазы формирования бутонов и в стадии цветения растения ограничивают в поливе до 1-2 л на один куст с перерывом до 7 суток. Такая мера уменьшает рост помидорной ботвы, что благоприятно влияет на активизацию образования завязей. У тепличных томатов, получающих правильный уход и высаженных с учетом всех тонкостей, появляются бутоны с множеством ярко-желтых цветков.

Проветривание теплицы

Чтобы предотвратить заражение томатов фитофторой, стенки поликарбонатной теплицы нужно держать сухими во время всего сезона, не допуская образования конденсата. С этой проблемой можно справиться, регулярно проветривая теплицу.

Пасынкование

Пасынкование кустов — это секрет успеха в получении богатого урожая помидоров, выращенных в поликарбонатной теплице. Образование большого количества боковых отростков (пасынков) отнимает у помидорного куста много сил, ослабляет его.

Высокорослые сорта помидоров формируются кустами в один стебель, боковые побеги удаляются полностью. Во избежание травмирования стебля пасынки следует отламывать пальцами. Прищипывание основного стебля высокорослых помидоров нужно делать после 7-ми плодовой кисти.

Процесс посадки и выращивание средних и низкорослых гибридов томатов, выращенных в теплицах из поликарбоната, намного легче, чем уход за высокорослыми культурами. Поэтому кусты формируются в два-три стебля. Чтобы этого добиться, нужно над первой цветущей кистью оставить запасной побег, когда рост основного стебля остановится, этот побег будет продолжать расти. Над второй кистью нужно оставить третий побег. Побеги, оставшиеся после второй кисти, следует удалять.