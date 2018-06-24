10 секретов жаркого поцелуя: он не устоит!

Даже если твой любимый не ярый поклонник прелюдии, удиви его жаркими поцелуями! Мы уверены, что он не устоит, ведь хорошее начало всегда обещает отличный конец.

Техники поцелуев

Пусть твои губы слегка касаются его уха, когда ты нашептываешь любимому что-то непристойное.

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Сделай глоток теплого мятного чая перед оральными ласками. Ему понравятся новые и необычные ощущения.

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Аккуратно посасывай его язык, когда вы целуетесь. Только не увлекайся — пусть это длится всего лишь пару секунд.

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Во время долгого французского поцелуя нежно потяни на себя нижнюю губу партнера.

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Еще одна техника поцелуя для девушек: быстро cкользни языком по его зубам, а потом дотронься им до щеки.

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Неожиданно поцелуй любимого в шею, встав позади него. Не забывай про язык, если хочешь, чтобы от нахлынувшего удовольствия по его телу побежали мурашки.

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Сначала аккуратно посасывай мочку уха, а потом — его верхний край: здесь находится очень чувствительная эрогенная зона, о которой почти никто не знает.

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Когда твой бойфренд лежит на животе, сядь на него верхом и медленно проведи языком по позвоночнику сверху вниз.

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Медленно целуй его от шеи до лобка и обратно. Повтори несколько раз, пока он не начнет умолять тебя опуститься на несколько сантиметров.

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Попроси завязать тебе руки и начинай искать эрогенные зоны партнера исключительно с помощью губ и языка.

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