«Экс-ранетка» Елена Третьякова исправила носовую перегородку

29-летней экс-участнице группы «Ранетки» Елене Третьяковой понадобилась операция на носу. Нет, речь не идет о ринопластике, хотя изначально поклонники знаменитости так и подумали. Оказывается, оперативное вмешательство связано с медицинской проблемой, которую певица не стала скрывать от общественности.

Главная «пацанка» некогда популярного коллектива «Ранетки» обеспокоила фанатов снимком, на котором изображена с бинтом на лице. Ей сделали операцию по исправлению носовой перегородки, и она поделилась фото после выписки из больницы: «Для всех тех, кто почему-то решил, что я делала ринопластику, в сторис поставила фотографию, как выглядят люди после нее! Несмотря на мое состояние, я все равно не готова терпеть глупость… Сегодня был первый осмотр после операции, на котором я успешно „поплыла“. Никогда не думала, что обмороки — это мое», — указала звезда.

По словам Третьяковой, врач рекомендовал ей постельный режим. Елена записала видеообращение к подписчикам, которым решила прояснить ситуацию. Дело в том, что из-за искривленной перегородки нос знаменитости не функционировал должным образом и ей было очень тяжело дышать. Девушка сильно переживала из-за общего наркоза, но, к счастью, операция прошла успешно. Многие поддержали певицу и начали делиться своими подобными историями. Были и те, кто уверен — Елена подкорректировала орган, отвечающий за обоняние: «Выздоравливай! Помню, как мне исправляли перегородку, больно, до сих пор страшно вспомнить!» «Ой, я это на носу сделала год назад, тоже перегородка кривая была, хорошо стало, дышать начала».

«Молодец «экс-ранетка»! Я рада, что ты решила радикально решать проблему!» «Бедный нос, почему ринопластику не сделала, чтобы он был идеальным?» «А я думаю, что она корректировала форму носа, почему бы не усовершенствовать ее при возможности?»

Многие девушки недовольны своими носами и ложатся под нож хирурга в надежде уменьшить их. Недавно в сети обсуждали 26-летнюю звезду Playboy Хлою Хан, которой неудачно сделали ринопластику.