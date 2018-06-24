Кендалл Дженнер и Бен Симмонс провели вместе ночь!

Кажется, у этой парочки отношения вышли на новый уровень. Вчера Кендалл Дженнер (22) и Бен Симонс (21) тусовались всю ночь напролёт! Источник рассказал E!news: «У них был огромный стол в клубе, и они тусовались всю ночь напролёт! Кендалл была безумно счастлива вместе с Беном: они обнимались и целовались, а ближе к утру уехали вместе». Парочку засняли на выходе из клуба. Видео разметил портал TMZ.

Кстати, вчера Кендалл тоже заметили с ним на свидании. Папарацци подловили модель и баскетболиста после ужина в лос-анджелесском ресторане. Кендалл и Бен сидели машине, пытаясь скрыть лица от фотографов.

Видимо, он простил модель поцелуй с Анваром Хадидом , и они снова вместе!

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