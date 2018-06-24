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Кендалл Дженнер и Бен Симмонс провели вместе ночь!
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Кендалл Дженнер и Бен Симмонс провели вместе ночь! 

Peopletalk 23 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кажется, у этой парочки отношения вышли на новый уровень. Вчера Кендалл Дженнер (22) и Бен Симонс (21) тусовались всю ночь напролёт! Источник рассказал E!news: «У них был огромный стол в клубе, и они тусовались всю ночь напролёт! Кендалл была безумно счастлива вместе с Беном: они обнимались и целовались, а ближе к утру уехали вместе». Парочку засняли на выходе из клуба. Видео разметил портал TMZ.
Кстати, вчера Кендалл тоже заметили с ним на свидании. Папарацци подловили модель и баскетболиста после ужина в лос-анджелесском ресторане. Кендалл и Бен сидели машине, пытаясь скрыть лица от фотографов.
Видимо, он простил модель поцелуй с Анваром Хадидом, и они снова вместе!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-i-ben-simmons-proveli-vmeste-noch/
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