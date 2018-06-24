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Воспитанники детских домов Казахстана побывали в гостях у тигров
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Воспитанники детских домов Казахстана побывали в гостях у тигров 

Мир24 2 часа назад
Дети Казахстана проводят свои каникулы с пользой. Они ходят на мастер-классы и обучающие занятия. На днях воспитанники детских домов побывали в гостях у тигров. Знаменитые дрессировщики династии Багдасаровых рассказали о тонкостях дрессуры и о том, как укротить диких кошек. Секреты работы с хищниками узнал и наш корреспондент Кирилл Харламов.
Показательные дрессировки хищников в Алматинском цирке явление редкое. Перед выступлением животных не должны отвлекать посторонние запахи, шум и движения. Но для 150 детей сделали исключение и даже провели мастер-класс.
«Объясняем, как взаимодействовать с хищниками и с животными в принципе. Развеиваем страшные байки, что нужно обязательно кого-то наказывать, кого-то бить. Потому что почему-то у нас все, что связанно с дрессурой — ужас какой-то», — говорит Артур Багдасаров, заслуженный артист России.
Знаменитые артисты династии Багдасаровых объясняют: палка в руках не для наказаний, а для сохранения дистанции и указания, что нужно делать тигру. Причем за выполнение команды животное нужно отблагодарить кусочком мяса.
За одну репетицию кошкам скармливают больше двух килограммов говядины. Карина Багдасарова вместе с братом воспитывает тигров уже 30 лет. Они для нее как дети, которые любят ласку, находят время на шалости и порой не хотят трудиться. Главное, выстроить доверительные отношения с подопечными. Они хоть и кошки, но забывать про то, что они хищники, нельзя ни на минуту.
«Нужно приучить животного к себе. Сначала что происходит — у нас идет знакомство, доверие, тотальное доверие. Самый главный признак того, что животное тебе доверяет: если зверь при тебе засыпает», — отмечает Карина Багдасарова, заслуженная артистка России.
Нелли Кузыбаева в цирк ходит часто. Больше всего любит номера с дикими кошками. И ей всегда было интересно узнать, насколько сложно научить их выполнять команды дрессировщика.
«После того как я увидела, как дрессируют тигров, мне очень захотелось стать дрессировщицей. Потому что я очень люблю управлять животными», — рассказала школьница.
На репетиции состоялось и первое знакомство тигров с публикой. Шива и Рид еще не выходили на арену и впервые видят столько детей. Такие встречи, по мнению дрессировщиков, помогают одним привыкнуть к манежу, другим — узнать все тонкости профессии укротителей.
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