«Могу себе позволить»: Стеша Маликова улетела на остров олигархов

18-летняя дочь известного композитора Дмитрия Маликова — яркая представительница современной золотой молодежи. Стефания живет на широкую ногу, то улетая на выходные в Европу, то восстанавливая душевное равновесие на морях. И сейчас юная звезда решила отдохнуть на одном из самых дорогих греческих островов, бросив необдуманную фразу, что может себе позволить круглые счета, чем крайне разозлила поклонников своего отца.

Стефания Маликова, 18-летняя дочь прославленного и талантливого Дмитрия Маликова, закончив свою каторгу за учебниками, улетела на Миконос — модный богемный курорт, который стал легендой и считается одним из самых дорогих в плане отдыха греческих островов. Однако 18-летняя знаменитость сочла недостаточным, что она в ближайшее время будет тихо-мирно загорать на пляжах и купаться в водах гламурного острова олигархов. Звезда поспешила похвастаться своим отпуском перед россиянами, в довольно высокомерной манере сообщив, что сменила столицу на баснословно дорогое солнечное побережье.

«Просьба не беспокоить… ушла с головой в лето! Могу себе это позволить», — огласила Стефания с берегов Миконоса и своими неосторожными словами вызвала массу едких замечаний со стороны обывателей, возмущенных такой наглостью 18-летней студентки. Многих россиян искренне коробит, что золотая молодежь живет на средства родителей, ни о чем не беспокоясь — а потому публика не дремлет и готова наброситься с критикой на каждое нескромное поведение богатых наследников звезд отечественного шоу-бизнеса. И на очередное хвастовство со стороны юной красавицы почитатели сочли своим долгом напомнить, что по счетам-то платит отец, в то время как сама Стефания в своей жизни еще не сделала совершенно ничего.

«Девочка, которая в жизни ещё ничего не сделала, но уже может себе всё позволить! Чтоб я так жила!» «Сейчас на самом деле стыдно за родителей. Не сумели привить скромность. Тратишь деньги, тряся своим достатком на глазах всех тех, кто так уважает твоего отца» «Конечно, можешь, с утра до вечера в поте лица зарабатываешь» «Благодаря родителям можешь себе позволить» «Будто у вас сейчас есть заботы. Деньги есть от родителей и все»

Любопытно, что несмотря на достаток, Стефания не стала приобретать билеты на матч отечественной сборной и довольствовалась успехом России из дома, в то время как ее родители скандировали на трибунах.