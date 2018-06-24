Елена Перминова: «Семья для меня на первом месте»

Наверное, ни для кого не секрет, что российские топ-модели уже много лет с успехом покоряют зарубежные подиумы. Для красавиц из российской глубинки работа в модельном бизнесе — одна из немногих возможностей по-настоящему состояться в жизни.

Биография Елены Перминовой — характерный пример именно такой истории успеха. Уроженка сибирского городка Бердска проделала путь современной Золушки. Елена покорила своим изяществом все европейские модные столицы, подтверждая тезис о том, что русские девушки — одни из самых красивых в мире.

Елена родилась 1 сентября 1986 года в самой обычной рабочей семье. Девочка росла настоящим сорванцом, постоянно проявляя склонность к авантюрам. С 16 лет стремительно началась модельная карьера Перминовой: она подписала контракт с одним из московских модельных агентств и переехала в столицу. Очевидно, Москва вскружила девушке голову. Спустя всего год подающая надежды модель чуть было не лишилась всего. У нее возникли неприятности с законом, и агентство отказалось от услуг юной модели.

Чудесным образом эта неприятная ситуация обернулась для Елены большой удачей. На историю незадачливой девушки обратил внимание бизнесмен и депутат Государственной Думы Александр Лебедев , профилем которого было как раз уголовное законодательство. Между состоятельным мужчиной и Еленой завязался роман, вскоре переросший в серьёзные отношения. В 2007 году обвинения с девушки были сняты.

В те непростые для Елены времена она проявила силу воли и стойкость характера, продолжая работать над карьерой модели, несмотря на все неприятности. В результате она покорила подиумы Милана, Парижа, Рима и других европейских городов.

Уже более 14 лет Елена живёт с Александром Лебедевым. Официальный брак пара решила не заключать, однако ни этот факт, ни разница в возрасте в 27 лет не мешают полноценному семейному счастью. У Александра и Елены появились на свет уже трое чудесных детей: Никита (2009 г.р.), Егор (2011 г.р.) и Арина (2015 г.р.). Из публикаций Елены в Instagram можно судить, насколько теплы отношения в семье: здесь полно трогательных фото малышей в домашней обстановке. «Детей воспитывают не словами, а примером. Я бы хотела, чтобы они были похожи на своего отца, — признается Перминова. — Таких людей, как Саша, очень мало. Он мужественный, ответственный, умеет любить, постоянно развивается и стремится двигаться вперед. Дети должны ценить свою семью и уважать других людей. Я говорю банальные вещи, но ведь это правда».

Отдельным поводом для гордости Елены является прекрасная физическая форма, в которой она находится после рождения троих детей. Складывается впечатление, что девушка только хорошеет после каждых родов. Сама же Елена о безукоризненности своей фигуры говорит, что сразу после беременности и родов, вопреки запретам врачей, ежедневно делала легкие упражнения, пользовалась кремами от растяжек, бьюти-процедурами. Главное, что может привести в форму, по мнению модели, — это спорт и регулярные тренировки. Перминова занималась йогой, бегом, выполняла общие физические упражнения. «Постоянно занимаюсь спортом — иногда с детьми вместо гантелей», — смеётся Елена.

Немало сил и времени знаменитая модель уделяет благотворительной деятельности. В своём аккаунте в Instagram Перминова регулярно устраивает международный аукцион, выставляя на продажу некоторые свои вещи. «Идея аукциона в том, что любой желающий может не просто купить самые модные вещи и незабываемые впечатления, но и тем самым передать абсолютно все средства от продажи этого лота в помощь конкретному малышу, который именно сейчас нуждается в операции или дорогостоящих лекарствах» — так говорит о проекте сама Елена.

Можно с уверенностью сказать, что в данный момент Елена Перминова абсолютно счастлива: несмотря на все сложности, на ошибки юности, она — провинциальная сибирская девушка — блестяще реализовала себя в модельном бизнесе. Елена стала одной из самых известных топ-моделей, на её вкус ориентируются тысячи поклонников. При всём этом Елене удалось создать чудесную крепкую семью, отношения в которой пропитаны любовью и уважением. Сейчас, уже завершив карьеру модели, Перминова может посвятить себя детям: «Как для любой нормальной женщины, семья для меня на первом месте. В свободное время мы дурачимся все вместе, путешествуем, ходим в кино. Вот все эти моменты и есть мое счастье».