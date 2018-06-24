Тренд на африканские ароматы: откуда, как и почему?

Анубис, сирокко, саванна: парфюмерный критик Ксения Голованова — о лучших ароматах Африки.

Африка — один из главных поставщиков пафюмерного сырья: в Египте получают прекрасный жасмин, в Сомали — ладан и мирру, в Марокко и Тунисе — нероли. А еще из Африки приезжают самые свежие парфюмерные сюжеты: три года назад английская марка Papillon Perfumes наделала много шуму, посвятив свой дебютный аромат древнеегипетскому божеству, а совсем недавно французы Olibere выпустили Savannah’s Heart — зарисовку на тему африканского лоджа. «Парфюмерная Африка — огромное поле, по которому, как антилопы, носятся еще никем не прирученные идеи, — говорит автор Savannah’s Heart Лука Маффеи. — Мне кажется, с нами она надолго».

Series 3 Incense: Ouarzazate, Comme des Garçons Parfums

Благовонная «пятерка» Comme des Garçons — одна из самых популярных линеек бренда, но свои чемпионы и догоняющие есть и в ее небольшой команде. Все ароматы хороши, но каким-то больше повезло с маркетингом: cтылый Zagorsk и безмятежный Kyoto по-прежнему нередко покупают из интереса к представляемым ими культурам — русской и японской соответственно. Avignon — аромат католической мессы — самый понятный из всех, во всяком случае для широкой публики, не чуждой поездок в Европу. А вот Jaisalmer и Ouarzazate так и не удалось выбиться в блокбастеры, хотя оба очень интересны — особенно последний, посвященный одноименному марокканскому городу в пустыне. Варзазат строили из розовой глины, и именно таким — розовым, сухим, закаленным солнечным огнем — воспринимает нос его парфюмерного тезку: здесь и красные ягоды, и сыпучий анис, и обугленная древесная щепа.

Akowa, M. Micallef

Akowa не похож на классические M. Micallef. Вместо сливочных волн и ванильных переливов — сухая горечь корней и целебных порошков в ступке у шамана. Вместо женственного, крутобокого стекла в кристаллах Swarowski — черный матовый пластик с рельефным рисунком, который изображает растрескавшуюся африканскую землю. Последней Akowa и посвящен: Мартин Микаллеф придумала его несколько лет назад в Габоне, на экскурсии в деревню Акова — племени из группы пигмеев. Получился слегка тревожный запах лесной охоты — чистый пот, примятая трава под ногами следопыта и яд на наконечнике стрелы.

Elephant & Roses, Maria Candida Gentile

Мария Кандида Джентиле — женщина с сильными мнениями. Не только парфюмер, но и немного публицист. В этом аромате, например, она транслирует отчетливый антиколониальный месседж: разъяренные слоны ворвались во владения британцев, повалили летние шатры и растоптали селекционные розы. Аромат на месте расправы стоит соответствующий — пахнет мятым газоном, розовым маслом и большими животными, которых непросто вывести из себя, но еще сложнее вернуть в привычное расположение духа.

Chergui, Serge Lutens

Все марокканское Лютансу, который уже почти сорок лет живет в Марракеше, дается хорошо: в его портфолио есть и прекрасный атласский кедр Bois Oriental, и Ambre Sultan –подсушенные травы с восточного базара. Но «Шерги» — так в Марокко называют горячий и пыльный ветер, который дует из Сахары — какая-то отдельная, совершенно необыкновенная история, построенная на контрасте температур: полуденный сирокко бросает тебе в лицо горячий песок и пряности, а за барханом уже поджидает ночь с ее прохладой ирисов и пеплом бедуинских костров.

Bal d’Afrique, Byredo

«Африканский танец» — посвящение чернокожей танцовщице и певице Жозефине Бейкер , звезде варьете «Фоли Бержер» и музе Бодлера и Ле Корбюзье. Одним из наиболее популярных номеров Бейкер был «Банановый танец», который та исполняла в набедренной повязке из тряпичных бананов и, как правило, топлесс. Тем не менее с «верхом» у Bal d’Afrique все хорошо — это фиалковая зелень с каплей лимонада, а тряпичные бананы превратились в банановый джем, сироп из маракуйи и другие тропические фрукты.

Nuit Noire, Mona di Orio

Первое впечатление о Nuit Noire — «Черной ночи», которая, согласно придуманному брендом сюжету, спустилась на землю в районе Туниса — взрыв цитрусов и флердоранжа. Это вход в тунисский сад, его хорошо освещенный край с постриженной изгородью. Но самое интересное ждет внутри, где солнце уступает место густой тени: здесь ветки сплетаются в непроницаемый покров со звездочками белых цветов, а в корнях деревьев шныряют какие-то невидимые зверьки — к аромату мандаринов примешивается теплый, мускусный запах их меха.

African Leather, Memo

«Африканская кожа» — не первый аромат в линейке Memo: задолго до нее выходили Moon Safari и Lalibela, названный в честь одноименного эфиопского города. То были неплохие, но сыроватые вещи — раннее совместное творчество креативного директора Клары Моллой и парфюмера Альенор Массене, которая собрала все ароматы Memo. African Leather, напротив, очень зрелая работа — теплый ветерок, который приносит на террасу лоджа все ароматы саванны: разогретых солнцем трав, бледных африканских цветов и молодых драчливых гну, давно не принимавших душа.

Anubis, Papillon Perfumes

От аромата, названного в честь мрачного египетского божества с головой шакала, ждешь какого-то эффектного макабра, но Anubis — дебютная работа английского парфюмера Лиз Мурз — превосходит все ожидания. Это буйволиная кожа, которую окурили самыми дорогими благовониями и пропитали лучшими составами для бальзамирования — настоящий загробный Black Tie, которым не побрезгует ни один фараон.

Текст: Ксения Голованова

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