Секс на ЧМ-2018: Русские красавицы хотят замуж за футбольных мачо

Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, отметился не только спортивными рекордами, но и несколькими сексуальными скандалами. Так какой наша страна запомнится иностранцами: закрепощенной или, наоборот, развратной?

Депутат запретила спать с иностранцами

Перед началом Чемпионата мира по футболу депутат Госдумы Тамара Плетнева сделала скандальное заявление. Молодых российских женщин 70-летняя парламентарий предостерегла от сексуальных отношений с иностранцами. Мол, родившиеся от мимолетной связи дети обречены на жизнь в неполной семье — как уже было, скажем, после Всемирного фестиваля молодежи в 1957 году или летней Олимпиады в 1980 году.

Необдуманные слова Плетневой вызвали бурю в социальных сетях: женщины отреагировали на заявление депутата как угодно — с отвращением, гневом, сарказмом… Но никто из россиянок, разумеется, не поддержал столь откровенное вмешательство политиков в самую сокровенную часть их жизни — сексуальную.

Правда, как оказалось, Плетнева была в чем-то права: многие дамы при виде наводнивших российские города «горячих латиноамериканских парней» словно с цепи сорвались. Например, в Москву в поисках острых ощущение приехала китаянка Ван Нин: она познакомилась с несколькими мужчинами, которые назвались аргентинскими фанатами. После группового секса в отеле девушка обнаружила, что ее снимали на видео. Пошла в полицию, «аргентинцев» быстро разыскали — это оказались армяне из Пятигорска, которые просто-напросто надурили не знавшую иностранных языков доверчивую китаянку.

Кстати, главные тренеры многих сборных, приехавших на Чемпионат мира (среди них, в том числе, Германия, Нигерия, Панама и Южная Корея), своим игрокам строго-настрого запретили вступать в любые сексуальные контакты. Речь не только о российских болельщицах — футболистам запретили брать с собой даже жен и подруг.

В других сборных (в том числе в российской) «запрета на секс» нет (по крайней мере, он широко не афишируется). Свой, особый, путь избрала одна лишь Аргентина, где футбольная федерация даже выпустила для игроков специальной пособие, как знакомиться с российскими женщинами.

За секс с футболистами обещали фаст-фуд На волне изрядно «разогретого» заявлением Плетневой общественного мнения российское подразделение Burger King даже выпустило забавную рекламу. Пообещало 3 миллиона рублей и пожизненное снабжение фаст-фудом для женщин… которые «забеременеют от звезд мирового футбола».

«Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед», — говорится в шутливой (как кажется Burger King) рекламе. На сей раз вскипела даже не российская, а западная аудитория: многие ведущие издания (от New York Post до USA Today ) жестко раскритиковали сеть фаст-фуда.

И та поспешила отказаться от скандальной рекламы, извинившись перед российскими потребителями. Хотя, признаться, в России «шутка» Burger King с сексуальным подтекстом имела куда меньший резонанс, нежели за рубежом.

Еще одна скандальная история, связанная с интимными похождениями иностранных болельщиков в России, тоже оказалась в нашей стране почти не замечена. В отличие от родной для этих болельщиков Бразилии. Группа парней (изрядно, похоже, разогретых спиртным) на Никольской улице в Москве подшутила над миловидной россиянкой. Улыбчивые бразильцы обступили ее и спели пошлую песенку на португальском языке, сняли это на видео, и выложили ролик в Интернет.

Верите ли, вся бразильская нация (судя по сотням возмущенных комментариев в соцсетях и публикациям в ведущих СМИ) сплотилась в осуждающем порыве против шутников. Их поведение назвали «позорящим Бразилию».

Одного из «шутников» идентифицировали как лейтенанта военной полиции Эдуардо Нуньеса, и пресс-служба этого ведомства уже сообщила, что по возвращению в Бразилию его ждет дисциплинарное разбирательство. Злая шутка в том, что 8 марта он читал лекцию для студентов… как бороться с сексуальными домогательствами в университетах.

Эксперт: сексуальная жизнь в России ничем не отличается от западной

Почему нынешний чемпионат мира запомнится скандальными ситуациями с сексуальным подтекстом? Об этом корреспондент «Свободной прессы» поговорил с нашим постоянным экспертом по вопросам психологии, директором директор Медицинского центра имени профессора Лунца Константином Небытовым.

«СП»: — Константин Владимирович, депутат Плетнева перед мундиалем предостерегала российских женщин от секса с иностранцами. Но ее слова высмеяла не только наша, но и многие другие страны…

— О каких вообще запретах в этой сфере могут говорить политики?! По сути, сексуальная раскрепощенность при прохождении подобного рода глобальных мероприятий — это если не норма, то уж точно не первый факт. В Исландии спустя девять месяцев после выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы в 2016 году был установлен рекорд рождаемости.

Мне, например, попалась на глаза статья в The Daily Beast о том, как российские женщины будут искать на чемпионате мужа-иностранца. Но так это тоже не с ЧМ-2018 появилось, просто с учетом приезда большого количества иностранцев в Россию этот поиск переместился из интернет-пространства в пространство физическое.

Ведь сегодня иностранцы, с которыми переписывались на «Тиндере», сейчас находятся здесь у нас в гостях. Вот и бросились наши девушки и женщины, грезившие о замужестве с ними, охмурять их «вживую». И никакой депутат Плетнева им не указ!

«СП»: — Но, как показывает история с похабной песенкой бразильцев, иностранцы порой ведут себя, мягко говоря по-хамски по отношению к нашим доверчивым дамам.

— Ситуация с бразильскими болельщиками на видео также не нова, поскольку речь идет о живом общении, насыщенным эмоциями, то подобные ситуации неизбежно будут возникать. Это не является чем-то новым и неожиданным в ситуации подобных массовых мероприятий, скорее это неожиданно может выглядеть в нашем восприятии, поскольку подобного рода масштабное мероприятие у нас в России происходят очень редко и мы, волей-неволей, сталкиваемся со всеми его проявлениями.

Говорить об этической и моральной стороне подобного рода поведения не приходится, поскольку это уже вопрос к каждому человеку.

«СП»: — Заявление Тамары Плетневой прокомментировали многие западные СМИ. И примерно все в одном ключе: мол, со времен СССР, в котором, как известно, не было секса, ничего не изменилось — страна по-прежнему сексуально закрепощена. Так какой Россию увидит иностранный болельщик?

— Какой Россию увидит условный Запад — это тема слишком философская, оторванная от реалий. Помимо неких общих стереотипов, которые накладываются на восприятие, каждый конкретный иностранец увидит нас и наше общество таким, каким захочет увидеть.

Конечно же, неправильно утверждать, что у России есть некий «особый путь» даже в сексуальной сфере жизни. Даже если у нас что-то официально не афишируется или не показывается, или публично не признается — то это вовсе не означает, что у нас этого нет! Да, в силу культурных особенностей данный аспект жизни у нас носит не публичный характер, однако в своем содержании он, могу вас уверить как специалист, он мало отличается от условного западного.

ЧМ-2018: Расписание матчей, города, стадионы, сборная России на турнире