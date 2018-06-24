«Эко» невидаль

Возглас покупательницы: «Ни фига, себе!» — привлек внимание не только стоящих рядом, но и тех, кто толпился у коробов с картошкой и луком. Небольшой стенд в овощном отделе, рекламирующий фермерские продукты, появился в гипермаркете «Глобус» недавно.

Любопытствующие округляли глаза от цен.

Картошка, предлагаемая как чистый экологический продукт, размером чуть больше куриного яйца, стоила в 3-4 раза больше, чем та, которую предпочитало большинство покупателей.

Заелись что ли жители областного центра 33 региона? Вон москвичи за продуктами с приставкой «эко» едут за сотни километров в Рязанскую, Костромскую, Ярославскую и другие области.

Вместо того, чтобы съесть что-то вкусненькое, выбирают полезное для здоровья.

Владимиру, конечно со столичными заработками не равняться. Но сохранить здоровье одинаково хочется всем. Как только телевидение и другие источники информации стали активно просвещать людей из чего и как делают колбасу, творог, какие подделки продуктов встречаются на прилавках торговых точек,

многие стали осознавать, что «химия» и жизнь мало совместимы, Вот тут и возник интерес к органическим продуктам.

Иногда эти продукты называют экологически чистыми. Требования к ним высоки. Они строго регламентируются от самого начала и до конца производственного цикла.

«Прежде всего, земля, на которой выращивают растения, как минимум за 3 года до посева не должна обрабатываться химическими удобрениями, пестицидами и гербицидами. Применяется не интенсивное, а рациональное земледелие, при котором почва должна остаться плодородной и для наших потомков, поэтому обращаются с ней бережно, как делали еще наши прадеды.

Корма для животных тоже состоят из органических продуктов, в них не добавляют вредные ингредиенты, в том числе антибиотики и гормоны,

а сами животные должны видеть солнце и дышать свежим воздухом.

При производстве продуктов не допускается обработка рентгеновским излучением, а количество добавок сильно ограничено. Исключаются рафинирование, дезодорирование, гидрогенизация, в продукты не разрешается вносить витамины и минералы. Не говоря уже о генетически модифицированных организмах. В общем, берут не числом, а качеством», — поясняют специалисты

А вот покупатели утверждают, что иногда приставку «эко» получают самые обычные продукты, которые отличаются от остальных только ценой.

Вся эта «эко»— невидаль выращивается и производится на обыкновенных полях и фермах, не говоря уже о деревенских огородах и дачах.

Тем не менее, производство органик продуктов оказалось выгодным. Продукция пользуется спросом даже при относительно высокой цене. Но доля органических продуктов в общем производстве пока относительно невелика, хотя давно появились сети магазинов, которые торгуют исключительно органической продукцией, причем не только пищевыми продуктами, но и одеждой, косметикой, игрушками.

Многие поняли, что лучше покупать дорогую, но здоровую еду, чем тратить деньги на таблетки и лечение. Особенно это касается детского питания.

В тоже время россияне, стараясь приобретать качественную и экологически чистую продукцию, ежедневно сталкиваясь с проблемой наличия на полках массы фальсификата, умело скрываемого под надписями с префиксами «эко-» и «био-». Правительство страны делает все возможное, чтобы избавить рынок от недоброкачественной продукции и расширить ассортимент натуральных, экологически чистых, или, как будет правильней сказать, органических товаров.

В связи с этим

в скором будущем в России появится закон, регламентирующий производство и продажу органических продуктов.

В настоящее время проект уже одобрен Государственной думой РФ в первом чтении.

Интересно, насколько владимирцы стали разборчивы в еде?

Ведь отделы и секции с продуктами, претендующими на экологическую чистоту и высокую питательную ценность, давно прижились не только в гипермаркете «Глобус», где пользуются спросом фермерские молоко, масло, творог, но и в других торговых точках.