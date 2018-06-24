Ещё
7 запросов, которые нельзя искать в интернете. Никогда.
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 запросов, которые нельзя искать в интернете. Никогда. 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Интернет давно уже стал удобной песочницей, где можно без труда найти вообще любую информацию. Здесь есть ответы на самые сложные вопросы — но за невинными на первый взгляд словами могут скрываться такие глубины, что сразу хочется закрыть ноутбук. Например, эти семь запросов. Честно говоря, редакция этими экспериментами заниматься вам не советует. Серьезно, ну его. Принц Альберт
Князя Монако зовут как раз Альберт. Есть еще такой узел для галстука. Но Google по запросу «Принц Альберт» покажет вам далеко не это. Девочки, возможно, почерпнут для себя что-то новое, а мальчикам наверняка будет больно. Перламутровые
Цвет жемчуга, цвет кораллов, цвет девичьих губ. Да что вообще может пойти не так? Ну рискните, на свой страх и риск. Предупреждаем еще раз: наша картинка вообще не иллюстрирует тот ужас, что откроется вам со страниц поисковика. Krokodil
Можно, конечно, и кириллицей набрать. В этом случае выдача на первых строках все равно обеспечит вам виртуальное путешествие на дно. Если же набрать латиницей, то настоящих крокодилов не будет и на третьей странице. Пупырышки
В интернете можно найти любую информацию и многие люди пользуются сетью как терапевтом: вводят симптомы болезни, стараясь найти подходящее лекарство. Угадайте, появление пупырышков в каком месте интересует и пугает ипохондриков больше всего. Кластерные
Вы вряд ли слышали о психическом заболевании под названием кластерная трипофобия. Трипофобия это страх перед кластерными группами отверстий на человеческой коже. Если вы ввели в поисковик слово «кластерные», то наверняка вы программист или математик. Но Гугл считает иначе. Лоскут
Что может быть лоскутным, кроме одеяла? Или детской куклы, например. Мы тоже не знали, до того как погуглили. Две первые же фотографии гарантированно вынесут вам мозг — мы предупреждали. Жесть
Тут хотя бы можно догадаться. Бедняга литейщик, бедняга монтажник или бедняга кровельщик по запросу «жесть» не найдет в гугле ни следа информации о листовой стали. Зато эти ребята найдут много чего другого, а после может даже попросят у мастера выходной среди недели.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения38
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым2
Звездные дочки, которые выглядят старше мам3
Жена Уилла Смита сделала интимную пластику
Звезды, которые пытались покончить с собой2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение