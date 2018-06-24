Семьи президентов Франции как зеркало семейных ценностей

«Не дай вам бог жить в эпоху перемен» — знаменитое китайское проклятие обрушилось на Европу, где за последние полвека семьи изменились так радикально, что зачастую люди теперь сами не могут понять, что хорошо, что плохо, что дозволено, а что греховно. Истории президентских семейств во Франции — в этом плане очень поучительны. Хотя политики вроде по определению должны заботиться о своем реноме, в том числе об «облико морале».

Шарль и Ивонна

Еще полвека назад во Франции, далеко не самой пуританской стране Европы, моральный облик политиков был на высоте. …Будущий офицер Шарль де Голль мечтал жениться на девушке из хорошей семьи. И нашел такую, в лице Ивонны Вендрю. Девушка вовсе не мечтала о браке с военным, после Первой мировой войны военные вообще были не в моде, но Шарль сразил ее остроумием и обаянием. Семейная жизнь де Голлей, а прожили они вместе более полувека, никогда не становилась объектом сплетен. Пару считали почти идеальной, французы, любившие тетушку Ивонн, повторяли, что без нее он не стал бы ни генералом, ни президентом. Ивонн не особо влияла на политические мнения и решения своего великого супруга, но вполне могла спросить мужа, нет ли разведенных мужчин в действующем кабинете министров. Таковые считались непригодными к высоким постам на госслужбе. Кто тогда знал, что мир, в том числе мир политиков, в мгновение ока изменится так радикально. Последней благопристойной президентской парой во Франции были Жак и Бернадетт Ширак , урожденная Шодрон де Курсель. Более полувека в браке, трое детей, и никаких пикантных историй. Желтая пресса, где любая «интрижка» президента идет на ура, наверняка раскопала бы альковные тайны Ширака, если было бы что копать. Но семейная идиллия Шираков полностью соответствовала требованиям благопристойности, что нравилось миллионам французов, ведь они дважды проголосовали за президента Ширака.

Когда рухнул мир семьи

Социологи и философы гадают о датах, пытаются понять, когда и почему началась радикальная трансформация семьи и семейных ценностей. Первый звоночек прозвенел сразу после 1968 года. Примерно в это время французские политики стали лицемерить и притворяться. Первым президентом–притворщиком в личной жизни можно считать социалиста Франсуа Миттерана . Господин и госпожа Миттеран представляли собой вполне «традиционную семью», то есть безупречную супружескую пару. Но только для публики. Долгие годы президент вел двойную жизнь. Жена Миттерана Даниель, урожденная Гуз, была девушкой левых взглядов и сотрудничала со многими движениями социалистического толка. Они поженились в 1944-м и родили трех сыновей. Многие десятилетия семья выглядела вполне благопристойной, пока не выяснилось, что у социалиста Миттерана двое внебрачных детей. Причем дочь Мазарин 1974 года рождения — плод глубокого чувственного романа. Опубликованная после смерти политика любовная переписка Миттерана с многолетней подругой Анной Пинжо стала во Франции бестселлером. Большая любовь. Вероятно, он опасался, что развод в то время мог помешать достичь вершин власти, и принес любовь в жертву политике. Все это выглядело бы невероятно красиво, если бы не второй внебрачный ребенок Миттерана — Хравн, которого в 1988 году родила шведская журналистка Христина Форсн. У пытавшегося выглядеть приверженцем традиционных семейных ценностей Миттерана было две семьи и как минимум одна мимолетная связь. В целом скромно. Очень скоро все представления о благопристойности в президентских семействах Франции рухнули в тартарары.

Во все тяжкие

Вскоре выяснилось, что на пост президента может претендовать многократный разведенец, многодетная мать-одиночка, отец-алиментщик и кто угодно еще. После чинного семейства Шираков в Елисейский дворец въехал Николя Саркози . К тому моменту он уже разок развелся со жгучей корсиканкой, которая родила ему двух сыновей, и женился вторично на женщине, которую фактически увел из семьи, которую сам же и благословил на бракосочетании как мэр городка Нёйи-сюр-Сен. У второй супруги Николя на тот момент тоже было двое детей. В 1996 году Саркози и Сесилия Мартен вступили в брак, в следующем году у них родился сын Луи, причем в семье жили и две дочери Сесилии от первого брака. Насколько счастливой была эта семья и кто кому изменял, судить трудно. Известно, что в 2005 году Сесилия Саркози ушла от мужа к известному специалисту по PR, но позже вернулась, что вызвало большую шумиху. Сесилия оставила супруга во второй раз в ходе его президентской кампании в 2007 году, причем никто ничего особо не скрывал. «Я не вижу себя в амплуа „первой леди“, — заявляла Сесилия в интервью популярной французской телепрограмме, — на меня эта мысль навевает скуку. Политическая корректность мне не свойственна». А Николя Саркози ловко уходил от ответа на вопрос, с кем именно он намерен поселиться в Елисейском дворце. Скандальный развод прямо в ходе предвыборной кампании не помешал Саркози стать президентом, а через год жениться на итальянской манекенщице и певице Карле Бруни. Его сын от Карлы и первый внук родились почти одновременно. Не то чтобы французы перестали обращать внимание на моральный облик своих президентов, просто соперницей Саркози на выборах была четырежды мать-одиночка, никогда не выходившая замуж.

Все смешалось в Елисейском дворце