Александровская слобода: что случилось со столицей опричнины

Медленно, медленно. … Очень медленно! Как в замедленной съемке. Мы в городе Александрове, что во Владимирской области. Бывшей столице опричнины — Александровской Слободе. Хочется включить ускоренную перемотку, но вряд ли это что-то изменит…

Брошенная невеста

Пол и характер городов определить сложно. Как правило, имена мужского рода или женского больше запутывают, нежели помогают в половой идентификации населенного пункта. Но стоит пожить в городе пару недель, и ты легко понимаешь, с кем ты имеешь дело — с мужчиной или женщиной.

Так, Москва — это свекровь. Стервозная. Беспощадная. Свекровь, у которой никогда не было сыновей. Питер — флегматичный отчим. Немного занудный. Несколько сентиментальный. Ярославль, неунывающий неудачник, который каждый год пытается начать жизнь с чистого листа…

А что Александров? Правильнее — Александровская слобода. Разведенка-брошенка. Спящая красавица, постаревшая в одночасье. [С-BLOCK]

У этого города отсутствует любовь к себе. Несколько минут автомобильной экскурсии по бывшей Александровской Слободе докажут вам это. Собственно, этот населенный пункт не проявляет никаких чувств и к другим. Пульс его едва прощупывается. Глаза закрыты…

Пожалуй, только в сердце города — в местном кремле — можно увидеть какое-то оживление. Это туристы придумывают себе впечатления на остывшем теле истории.

Город спит. Спит летаргическим сном. Он уснул от тоски. Тоски по Другу. По любовнику. По Ивану Грозному

«Невенчанный брак»

Когда-то здесь кипела жизнь, и Друг, бросив знатную жену, Москву, прибыл сюда. К смазливой любовнице. Бывшей наложнице отца, Василия III. Именно тот, однажды облюбовав это место, вызвал сюда лучших итальянских и русских зодчих, которые выстроили здесь роскошный город — по последнему слову европейского градостроительства. [С-BLOCK]

Спустя несколько десятилетий сюда приехал его сын, Иван Грозный. Покидая Кремль с его ушлыми боярами, он бросит обеспокоенным вельможам, что едет туда, где «его, государя, Бог наставит». Царь был уверен, что именно здесь, в 100 верстах от Москвы, присутствует истинная благодать.

Жизнь закрутилась. Им, Ивану и Слободе, было хорошо вместе. Жена, Москва, получила резкое, казенное название — «земщина». Молодую, любимую Иван нарек «опричниной», словом, которое в последующие столетия будет иметь ультимативный негативный смысл.

Итак, царь обручился с городом. По воле Грозного Слобода превратилась в крупнейший культурный центр Российского государства. Сюда приехали лучшие зодчие, иконописцы, инженеры. Здесь была создана первая русская консерватория и первая провинциальная печатня. Все было хорошо… [С-BLOCK]

Здесь Иван обручился с Василисою Мелентьевой, любовью всей своей жизни, которая была неким человеческим воплощением этого города — «зело урядна и красна, таковые не бысть в девах, их возяще на зрение царю…». И здесь произошла самая большая трагедия в жизни царя…

В ноябре 1581 года, в Государевом дворе при несчастном случае погиб сын Грозного, Иван Иванович. 17 летний «невенчанный брак» Ивана IV со Слободой закончился в одночасье.

Царь покинул Александровский кремль и больше никогда сюда не возвращался.

А она ждала. Ждала возвращения любимого. Но приезжали другие. Годунов, Михаил Романов , Алексей Михайлович… Последний решил создать на месте некогда «царского града» женский монастырь.

Так, Слобода была пострижена в монахини… Недождавшись возвращения Друга, она все больше погружалась в сон, в летаргию. От тоски. А на спящем теле царской любимицы образовалось другое поселение, другие люди, другая жизнь. Жизнь без любви, без царя, без надежды…

Возможно, когда-нибудь на пороге ее склепа появится воскресший Друг. И все вернется. Но это уже невозможно…