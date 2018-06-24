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Майли Сарус показала тонкую талию и худые ляжки
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Майли Сарус показала тонкую талию и худые ляжки 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица решила готовиться к летнему сезону летом, и у нее это прекрасно получается.
Практически все знаменитости пропагандируют, что нужно заниматься спортом. Если по телам моделей видно, что они тренируются каждый день, то, например, по Эшли Грэм этого вовсе незаметно, хотя она занимается с тренером. А есть знаменитости по фигурам которых никогда не скажешь, ходят ли они в зал или нет. К ним относится 25-летняя Майли Сайрус, которая всегда была худой, но не подтянутой. Однако на днях папарацци застали певицу, когда она выходила из йога-класса.
На снимках видно, что у Майли идеальный пресс и тонкая талия, а бедра ее стали заметно худее. Видимо, занятия йогой не проходят даром. К тому же звезда придерживается особого питания, которое сама для себя разработала, полностью исключив молочные продукты и те, что содержат глютен. Таким образом, она не ест сладкое, мучное, майонез, овес и пшеницу. Поэтому она всегда была худой.
Раньше звезда усиленно тренировалась чуть ли не каждый день: танцы, пилатес, езда на велосипеде — все это помогало Майли быть обладательницей идеального тела. По всей видимости, Сайрус решила вернуться в прежний ритм и снова вспомнить про занятия спортом.
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