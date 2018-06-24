«Резал наживую». Ярославна рассказала на ТВ, как пострадала от рук пластического хирурга

Екатерина Панфилова вспоминает операции, как кошмарный сон На Первом канале вышел новый выпуск передачи «Человек и закон», посвященный работе столичных врачей и людям, пострадавшим от некачественно оказанных медицинских услуг.

Героинями программы стали сразу три ярославские девушки. Все три пострадали от операций, проведенных ярославским хирургом в московской клинике.

О 32-летней Екатерине Киселёвой говорили уже в прошедшем времени — девушка погибла на столе хирурга.

— В клинике отсутствовала лицензия по пластической хирургии в стационарных условиях, то есть пластические и эстетические операции выполнялись в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара без последующего наблюдения таких пациентов, — рассказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве Андрей Плутницкий. — Из двух пластических врачей один не имел профильной ординатуры по пластической хирургии. Другой хирург имел только первоначальную подготовку и не имел ординатуры по пластической хирургии.

Екатерина была очень молода и красива

Ещё одна претензия к врачам была у Екатерины Уткиной, но девушке так трудно далась вся эта история, что она отказалась сниматься.

А вот Екатерина Панфилова, которой в клинике изуродовали грудь, — говорила открыто и эмоционально.

— Лучше бы я туда не ходила и осталась со своей грудью! — говорит девушка.

Ей пришлось переделывать операцию по подтяжке и увеличению груди, Но после второго раза стало только хуже. И сама операция превратилась в кошмар.

Делать операцию пришлось два раза

— Начал резать наживую, было очень больно, — вспоминает Екатерина. — Рубцы остались такими большими, будто зашивали через край. Имплант остался наверху, а грудь — внизу.

Девушка хотела увеличить груль

Теперь Росздравнадзор ищет в какой клинике работает доктор, на которого поступило столько жалоб. Найдут — вынесут клинике предупреждение.

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