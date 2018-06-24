Мужчинам-няням платят больше женщин

Всё больше людей выбирают профессию, разрывая приличные шаблоны. Хрупкие девушки становятся машинистами и операторами цехов, а Минтруд , в свою очередь, обещает расширить список профессий, разрешённых для женщин.

При этом мужчинам никто не запрещает выполнять работы, которые ассоциируются с женским трудом. Мужчины-секретари, специалисты по макияжу и мастера маникюра больше не удивляют общественность и наравне с женщинами добиваются успеха в этих сферах. Например, в прошлом году Леонид Косарев из Ростова-на-Дону стал чемпионом мира по дизайну ногтей. Лучшего мастера выбрали из представителей 72 стран.

А несколько лет назад СМИ писали о петербуржском строителе Алексее Парфёнове , который переквалифицировался в мастера маникюра и педикюра. Он уверен, что пол никак не влияет на профессионализм.

Однако, как рассказали News.ru представители рекрутингового портала «Дом кадров.ру», на некоторые женские профессии мужчины претендуют редко. Среди них — профессия няни. Как объяснили специалисты, это связано с тем, что спрос на нянь-мужчин довольно ограничен. Работодатели редко могут доверить ребёнка незнакомому мужчине — женщина для них более привычна на этой должности. Кроме того, немногие мужчины обладают характером, необходимы для такой профессии: няням ведь нужно быть спокойными и терпеливыми, уметь «сглаживать» углы и умело чередовать мягкость со строгостью.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Renee C. Byer

Но одного мужчину, который ищет работу няни, на «Дом кадров» найти всё-таки удалось. Молодой человек обещает следить за тем, чтобы ребёнок соблюдал режим дня и питания, готов проводить развивающие занятия, гулять, путешествовать и посещать различные тренинги.

«Некоторые клиенты считают, что если мужчина решил стать няней, то он поистине энтузиаст этой профессии, поэтому и будет отлично справляться. Такие наниматели готовы доплачивать представителям сильного пола до 30%», — прокомментировали в «Доме кадров».

При этом похожая тенденция сохраняется и на других вакансиях. За аналогичные обязанности мужчины в разных странах мира получают на 23% больше, чем женщины. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Это подтверждает и изучение рекрутинговых порталов. На одном из них — rabota.ru размещена вакансия помощника руководителя. Требования в ней довольно стандартны: вести документы, заказывать канцелярию и т.д. Однако сверху описания выделено главное пожелание работодателя — на работу приглашаются только мужчины. Зарплата — 60 тыс. рублей. В то же время рядом с аналогичным объявлением, где приглашают кандидатов любого пола, заработок уже ниже — 30–50 тыс. Та же картина и с вакансиями секретарей. Если женщинам предлагают 20–50 тыс. рублей, то мужчинам могут платить и от 70 тыс.

А что об этом думают в рекрутинговых компаниях? News.ru пообщался с их специалистами.

Анастасия Зубкова, старший специалист по подбору персонала Kelly Services CIS:

В целом, процент мужчин, которые рассматривают «женские» профессии, достаточно не велик и составляет около 10–20% от общего числа откликов. Важным фактором при рассмотрении представителей сильного пола на такие вакансии является готовность работодателя уходить от стереотипов. Если это работа с клиентами, то важную роль также играют концепция бренда, имидж компании, целевая аудитория. Желание мужчин рассматривать «женские» профессии, на мой взгляд, связано с общей тенденцией стирания границ гендерных ролей. Если 10–15 лет назад у мужчины была роль добытчика, а женщина была хранительницей очага, то сейчас всё чаще встречаются случаи, когда, например, при рождении ребёнка женщина продолжает работать, а мужчина берет отпуск по уходу. Отличаются ли зарплаты у мужчин, которые работают на женских вакансиях, от зарплат женщин? Заработные платы, как правило, не отличаются, так как за определённый объём работы организация готова платить определённую сумму денег. Поэтому в большинстве случаев главную роль в назначении уровня дохода играет всё-таки опыт и профессионализм, а не пол или возраст.

Юлия Котегова, коммерческий директор международного рекрутингового центра «Фаворит»:

В большинстве случаев компании, которые обращаются в наше агентство, подбирают по стереотипу: женщин на женские вакансии, а мужчин — на мужские. К мужским вакансиям можно отнести такие качества, как выносливость, стрессоустойчивость, смелость, способность быстро принимать решения, сила и т.д. К женским вакансиям меньше особенных требований, чаще встречаются отрасли, где и мужчины и женщины могут проявить себя в равной степени. Мужчины откликаются на такие женские вакансии как: офис-менеджер, секретарь на ресепшн, помощник руководителя, менеджер по персоналу, бухгалтер, парикмахер, мастер маникюра, швея, модель. Некоторые компании не обращают внимание на гендерный признак и уделяют внимание знанию конкретных программ, владению языками, внешним данным, образованию, опыту. Если специалист устраивается в крупную компанию на позицию офис-менеджера или менеджера по персоналу, бухгалтера, то в будущем, проявив себя, он может получить повышение, вплоть до главного бухгалтера, директора по персоналу, руководителя отдела. А, работая, например, парикмахером, можно стать первоклассным стилистом и обслуживать звезд, открыть свой салон. Правда ли, что мужчины на таких вакансиях зарабатывают больше? Кардинально уровень заработной платы не отличается, если мужчина работает по женской профессии. Если специалист становится профессионалом в той или иной сфере, то он может получать высокий доход, независимо, мужчина это или женщина.