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«Как клопы в нечистотах»: развод Шнура и Матильды неожиданно разоблачили
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«Как клопы в нечистотах»: развод Шнура и Матильды неожиданно разоблачили 

Дни.ру 13 минут назад
Развод артиста и его молодой жены уже несколько недель не уходит из поля зрения СМИ и блогеров. Кто-то считает, что Шнур бросил молодую жену из-за измены, некоторые подозревают его в таком же поступке. Теперь появилась и вовсе конспирологическая версия и объяснение семейной драмы.
Блогер Лена Миро усомнилась в серьезности развода Сергея Шнурова и его жены, объяснив такие метания и семейные перипетии алкоголем и желанием повысить популярность в медийном пространстве. По ее мнению, брак музыканта и Матильды является обычным союзом люмпенов.
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